Un sismo de magnitud 5.9 remeció este martes 19 de mayo del 2026 una región de la costa del Pacífico de Perú y dejó al menos a 27 personas heridas, mientras que algunas edificaciones sufrieron rajaduras, informaron las autoridades.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo a las 12:57 hora local (1757 GMT) y tuvo su epicentro a 25 kilómetros al este-sureste de la ciudad Pampa de Tate, en la región Ica . El temblor tuvo una profundidad de 62.7 kilómetros.

El ministro de Defensa, Amadeo Flores, dijo a periodistas desde la región Ica que había 27 heridos sobre quienes realizaban un seguimiento de su salud. "Estoy desplazándome a diversos puntos para mirar también la afectación de diversos locales, instalaciones e infraestructura" en Ica, añadió.

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Medios locales mostraron videos donde se observaba que un pabellón del cementerio antiguo de Ica se desplomó de forma parcial, mientras que un campanario de la catedral de Ica, construida en el siglo XIX con caña y barro, también sufrió rajaduras. Dos universidades en esa región también mostraron rajaduras en algunas de sus paredes.

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, dijo a la radio local RPP que el movimiento se sintió en zonas centrales sobre el Pacífico, en los Andes y hasta la sureña región de Arequipa.

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En 2007, en una provincia de la región Ica llamada Pisco, ocurrió un terremoto de 7.9 que dejó casi 600 muertos.

Los sismos son frecuentes en Perú, ya que el país se encuentra en el llamado "Anillo de Fuego" del Pacífico.

JM