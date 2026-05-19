Trump logra blindaje fiscal: IRS no podrá investigar a su familia ni empresas

El presidente de EU, Donald Trump, alcanzó este martes un acuerdo con autoridades federales que limita de forma permanente la capacidad del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para investigar o auditar conductas fiscales pasadas relacionadas con él, su familia y sus empresas.

El pacto, dado a conocer por el Departamento de Justicia y firmado por el fiscal general interino Todd Blanche, establece que el IRS quedará impedido de emprender acciones legales sobre hechos ocurridos antes de la fecha del acuerdo, en lo que se perfila como una medida de amplio alcance dentro del sistema fiscal estadounidense.

Esta disposición forma parte de un arreglo extrajudicial más amplio entre la administración federal y el mandatario republicano, tras una serie de demandas interpuestas por Trump y sus hijos en relación con la filtración de sus declaraciones fiscales.

presunta militarización del sistema judicial

De acuerdo con documentos revisados por una agencia, el acuerdo también contempla la creación de un fondo de mil 800 millones de dólares, destinado a compensar a personas afectadas por lo que se describe como una presunta “militarización” del sistema judicial en EU. El término "militarización" (weaponization) ha sido utilizado frecuentemente por Donald Trump y sus aliados para describir las investigaciones del Departamento de Justicia durante la administración de Joe Biden.

La medida ha generado fuertes críticas por parte de la oposición demócrata. El representante Jamie Raskin calificó el acuerdo como un "fondo para sobornos inconstitucional" y corrupto, diseñado para enriquecer a los leales al presidente, advirtiendo que el dinero de los contribuyentes podría terminar compensando a personas involucradas en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Trump vs el ISR

A principios de 2026, el mandatario demandó al IRS, junto con sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, por la filtración de sus declaraciones de impuestos a medios de comunicación.

La demanda original de 10 mil millones de dólares interpuesta por Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) se originó por las acciones de Charles Edward Littlejohn, un excontratista de la agencia tributaria.

Entre 2018 y 2020, Littlejohn accedió de manera ilegal a los registros fiscales confidenciales del entonces presidente y de miles de otros estadounidenses adinerados, filtrando esta información a medios que publicaron reportajes sobre los bajos pagos de impuestos de Trump y las finanzas de multimillonarios estadounidenses.

Entre los documentos fiscales filtrados, se encontraba que Trump solo había pagado 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016 2017.Además, fue divulgado que el republicano no pagó impuestos federales en 11 de los 18 años revisados debido a grandes pérdidas declaradas en sus negocios.

TG