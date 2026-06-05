El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó este viernes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de volver a "elegir la guerra" al desestimar la oferta del jefe de Estado de Ucrania para celebrar negociaciones directas en un tercer país y poner así fin a la guerra.

"Desafortunadamente, el lado ruso elige una vez más la guerra", escribió Zelenski en su cuenta de X, al aludir a la respuesta de Putin a su oferta negociadora.

Putin aseguró que no veía "sentido" a la idea del líder ucraniano sobre unas negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Zelenski calificó en X la reacción de Putin como una "respuesta débil".

"Él, simplemente, no quiere terminar la guerra", aseguró Zelenski, en alusión a Putin (…). Creo que muchos en el mundo están decepcionados por esta respuesta. Él no quiere cambiar nada", abundó.

Zelenski, que acusó también al inquilino del Kremlin de ganar dinero con la guerra.

"Rusia debe tener menos dinero, y debe haber más presión sobre Rusia", adujo Zelenski, quien realizó su propuesta negociadora en una carta abierta en la que proponía a su homólogo ruso reunirse en un tercer país, como Suiza, Turquía o un país árabe, algo a lo que siempre se ha opuesto Moscú.

"Usted puede terminar su guerra", indicaba Zelenski en la misiva, en la que decía que en las negociaciones deben participar también los países europeos.

Putin no le ve sentido a reunirse con Zelenski

"Por ahora, no le veo sentido", dijo Putin de manera tajante durante el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al tiempo que tachó de "grosero" el estilo epistolar elegido por Zelenski.

Putin admitió haber ojeado el contenido de la carta y aseguró que su impresión no es "crear las condiciones" para que tenga lugar una reunión entre líderes, sino todo lo contrario, hacerlo "imposible". Insistió en que ese tipo de reuniones para negociar carecen de sentido, ya que lo importante, en su opinión, es lograr un acuerdo definitivo que perdure en el tiempo.

Además, recordó que Kiev pidió hace tres semanas reunirse con un empresario ruso, que transmitió a Putin el deseo de Zelenski de reunirse cuanto antes, tras lo que al día siguiente el ejército ucraniano bombardeó la residencia estudiantil en la ocupada región de Lugansk, donde murieron 21 personas.

"No hay que dirigirse al autor de esa carta, al aficionado al género epistolar, sino a nuestros soldados en el frente (...) todo el país os está mirando, está orgulloso de vosotros, confía en vosotros. Seguid trabajando, hermanos", dijo seguidamente, lo que despertó los aplausos del público ruso presente en la sala.

En su carta, Zelenski propone a su homólogo ruso reunirse en un tercer país, como Suiza, Turquía o un país árabe, algo a lo que siempre se ha opuesto Moscú. De acuerdo al documento, el primer paso debe ser un cese el fuego y un intercambio de prisioneros empezando por los civiles y los niños secuestrados por Rusia.

Al final de la carta Zelenski dice a Putin que si no pone fin pronto a la guerra, la historia de Rusia dicta que será el pueblo el que fuerce un cambio en el país.

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AO

