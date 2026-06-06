Papa León XIV recibe playera de la Selección Mexicana antes del Mundial 2026

A escasos días de que ruede el balón en el Mundial 2026, con México, Estados Unidos y Canadá como países sede, el Papa León XIV se convirtió en el centro de atención deportivo. Recibir la camiseta de la Selección Mexicana no solo desató curiosidad sobre sus preferencias, sino que dejó un poderoso mensaje sobre el impacto del futbol mundial.

Un encuentro entre la fe y el deporte

Durante el vuelo papal que trasladaba a León XIV desde Roma hasta Madrid, se vivió un momento peculiar que se volvió viral en redes sociales. El líder de la Iglesia católica, quien inició una visita pastoral de siete días en territorio español, fue sorprendido por los periodistas que lo acompañaban en el avión.

Fue la reconocida corresponsal de Televisa, Valentina Alazraki, quien se aproximó al Pontífice para hacerle entrega de un obsequio muy especial: la playera oficial de la Selección Mexicana.

El ambiente se tornó ameno cuando el Papa León XIV posó sonriente con el jersey verde del combinado nacional. Para sorpresa de los presentes, la camiseta estaba personalizada. En la parte posterior, la prenda lucía el dorsal número 14 y el nombre "León", un detalle que éste agradeció con evidente alegría.

Este uniforme es exactamente el mismo diseño que utilizará el representativo azteca durante su debut frente a la Selección de Sudáfrica, un encuentro programado para el próximo jueves 11 de junio. La entrega de la playera sirvió como preámbulo perfecto para dialogar sobre el torneo que está a punto de paralizar al planeta entero.

Más allá de la anécdota y las fotografías que rápidamente circularon en Internet, el Papa León XIV aprovechó la atención de la prensa para emitir una reflexión. El Pontífice destacó el papel fundamental que juega el deporte en la sociedad contemporánea, especialmente en tiempos donde la cohesión social es tan necesaria.

"Deseo a todos una competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo", expresó.

El Pontífice profundizó en los valores que el futbol debe promover. Señaló que espera que todos veamos "que el deporte puede unir a todos, con la disciplina, con el juego, pero sobre todo con la seriedad y el sacrificio".

De esta manera, el líder religioso dejó claro que el juego limpio y el esfuerzo constante son pilares que deben regir la justa mundialista, más allá de los resultados en la cancha.

Durante la charla, Valentina Alazraki bromeó con el Sumo Pontífice al recordarle que el torneo será histórico. "Se inaugura el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. Y la Selección Mexicana lo ha fichado", comentó la periodista entre risas.

Con este comentario, hizo alusión a que México se convierte en el primer país en la historia en albergar partidos de tres ediciones distintas de la Copa del Mundo.

¿A quién apoyará el Papa León XIV?

La gran incógnita que surgió durante este encuentro fue, naturalmente, qué equipo contará con el apoyo espiritual y la simpatía del Papa León XIV durante el torneo. A pesar de tener la playera de la Selección Mexicana en sus manos, el Pontífice confesó que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre a qué escuadra respaldará.

La situación es particularmente curiosa debido a los orígenes y la trayectoria del actual Papa. Los periodistas le recordaron que, en conversaciones previas, había mencionado que entre Estados Unidos y Perú, apoyaría a la escuadra sudamericana. Sin embargo, el destino futbolístico dictó otra realidad para esta edición.

León XIV recordó con un tono de resignación y buen humor que ni Perú, país donde desarrolló una parte fundamental de su labor pastoral, ni Italia, nación donde se encuentra la sede del Vaticano, lograron clasificar al certamen internacional. "Perú no juega. Italia no juega", constató el líder religioso ante los medios.

No obstante, dejó la puerta abierta a la sorpresa y demostró estar al tanto de las dinámicas de la clasificación mundialista. "Pero hay algunos países pequeños por ahí que de hecho lograron entrar. Vamos a ver", concluyó el Santo Padre, manteniendo el misterio sobre sus preferencias futbolísticas para las próximas semanas.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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