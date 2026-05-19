La plataforma feminista independiente Alas Tensas confirmó este martes dos nuevos casos de violencia feminicida en Cuba, con lo que la cifra total de feminicidios registrados en la isla durante 2026 asciende ya a 22, de acuerdo con datos recopilados por la agencia EFE.

A través de sus redes sociales, la organización detalló que uno de los casos corresponde a Yarenia García Mariné, una mujer de 36 años originaria de la comunidad de Palancón, en la provincia de Las Tunas, al este del país, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 15 de mayo.

La víctima fue presuntamente asesinada por un conocido de su comunidad, que ya fue apresado, señala AT, quien además refiere que García era madre de un hijo adolescente.

El segundo caso corresponde a Yadira González Gámez, de 41 años, quien también fue supuestamente asesinada por un conocido, según el relato confirmado de las activistas. El hecho ocurrió el 17 de mayo en Gibara, provincia de Holguín (este); y el agresor ya se encuentra bajo custodia policial, reporta AT.

En sus redes sociales, las activistas reiteraron "la urgencia de protocolos específicos y efectivos para las desapariciones de personas en Cuba, con énfasis especial en mujeres, niñas, niños y adolescentes, que son los más vulnerables en esta situación".

ONG incluye 17 intentos de feminicidios en lo que va del 2026

La ONG incluye asimismo 17 intentos de feminicidios en su registro actualizado de este año, además de doce posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género de 2025.

De acuerdo con el informe de AT publicado en abril sobre la violencia de género el pasado año, la actual situación de crisis en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas.

En este contexto, la plataforma feminista aboga por la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

En su análisis señaló que en el 93,8 % de los casos verificados el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas.

El Gobierno cubano ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas han denunciado la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

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