Japón registra un nuevo mínimo histórico de nacimientos en 2025

Con las cifras de 2025, Japón cumplió una década de caídas en nacimientos. De acuerdo con los registros más recientes del gobierno del país asiático, la tasa de natalidad descendió 2.1% interanual, con un total de 705 mil 809 recién nacidos.

Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, este último año se han registrado 15 mil 179 nacimientos menos que en 2024, periodo que ya había marcado entonces la cifra más baja desde que estos datos comenzaron a recopilarse en 1899.

Sin embargo, esta cifra aún podría reducirse, como ocurrió el junio pasado, cuando la actualización del informe precisó que los nacimientos de ciudadanos japoneses se situaron en 686 mil 061, cayendo por primera vez por debajo del umbral de los 700 mil, dado que el resto correspondía a extranjeros que tuvieron hijos en el archipiélago nipón.

El informe publicado esta semana también sitúa el número de fallecimientos en un millón 605 mil 654, lo que representa un descenso del 0.8 % con respecto a 2024, que había registrado la cifra más alta jamás registrada.

Por su parte, el número de matrimonios aumentó un 1.1 % respecto al año anterior, mientras que el de divorcios cayó un 3.7 por ciento.

El número de nacimientos en Japón aumentó de forma significativa durante el 'baby boom' de la posguerra, hasta alcanzar un récord de 2,69 millones en 1949. En 1973, durante otro aumento notable de natalidad, los nacimientos alcanzaron los 2,09 millones y desde entonces empezaron a disminuir de forma progresiva, rebajando por primera vez el millón en 2016.

Los datos publicados este jueves por Japón contrastan con los que Corea del Sur hizo públicos la víspera, con un aumento por segundo año consecutivo en la tasa de la natalidad, de un 6.8 % interanual en 2025.

Sin embargo, Seúl, igual que Tokio, sigue enfrentando una de las crisis demográficas más graves del mundo. En 2024, Corea del Sur fue el país con la tasa de fertilidad más reducida a nivel global y, desde 2018, es el único miembro de OCDE con una tasa inferior a 1, muy lejos del umbral de reemplazo poblacional de 2.1 hijos por mujer.

