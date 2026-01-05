Presidente del Parlamento de Venezuela dice que trabajará para lograr el regreso de Maduro

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, aseguró este lunes, tras ser reelegido, que pondrá todos sus esfuerzos para traer de vuelta al país al depuesto líder de Venezuela , Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por orden de Estados Unidos, y que actualmente se encuentra involucrado en un proceso legal en ese país.

Durante la sesión de instalación del nuevo periodo legislativo 2026-2031, transmitida por Venezolana de Televisión, Rodríguez afirmó que en los próximos días recurrirá a todos los mecanismos disponibles y acudirá a cada instancia y espacio posible con el objetivo de lograr el regreso de Maduro al país.

Asimismo, el presidente del Parlamento expresó su pesar por la ausencia de la curul de Cilia Flores, diputada electa por el chavismo, al señalar que se siente en deuda con su valentía y que dicha deuda, aseguró, solo quedará saldada cuando ella vuelva a Venezuela.

Rodríguez aprovechó para honrar a los que llamó "héroes caídos" el pasado 3 de enero, quienes murieron durante la operación -que incluyó bombardeos- de Estados Unidos en Caracas y los estados cercanos La Guaira, Aragua y Miranda (norte).

"Pido que las lágrimas se conviertan en fuerza, que las lágrimas se conviertan en entereza, que las lágrimas se conviertan en certezas de que lograremos construir la paz", expresó.

En este sentido, pidió construir la "paz de la libertad" y no la de los "subyugados" ni la de los "silenciosos" , al tiempo que convocó a los venezolanos, incluyendo a los partidos opositores, al diálogo para "construir propuestas políticas, sociales, económicas, humanas".

"Estas son horas de encontrarnos, porque cualquier cosa que venga de afuera siempre será peor", advirtió Rodríguez, quien subrayó que las bombas y balas no solo atraviesan a los chavistas.

Rodríguez fue reelegido como jefe del Parlamento de Venezuela en una sesión que contó entre sus protagonistas con nuevos rostros de la oposición y estuvo marcada por la captura de Maduro y Flores.

El mandatario venezolano y su esposa fueron llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia.

Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales , así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

Este mismo lunes, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró como mandataria encargada del país, dos días después de la captura de Maduro.

