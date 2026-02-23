Canadá dice que México prevé normalizar la situación tras muerte de "El Mencho"

Canadá fue informado este lunes 23 de febrero por el Gobierno de México que espera que la situación en el país se normalice "en los próximos días", luego de los hechos de violencia que se iniciaron ayer domingo tras la muerte del líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

La ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, afirmó en una rueda de prensa esta mañana que está en contacto con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, quien le informó que espera "que la situación se normalice en los próximos días".

"Estoy vigilando la grave situación de seguridad, que está evolucionando de forma rápida, en varias regiones de México, en particular los estados de Jalisco (incluida Guadalajara y Puerto Vallarta), Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo y Baja California", dijo Anand.

La ministra canadiense también dijo que Ebrard le informó de que la operación que acabó con la vida de "El Mencho" fue "puntual" y que "no continuará", y añadió que Canadá no fue informada por las autoridades mexicanas.

"No me proporcionaron ninguna indicación sobre esta operación en particular y, por lo que sé, creo que el gobierno de Canadá no fue informado de que se iba a producir", añadió.

A la pregunta de si cree que el Gobierno de México tiene el control de la situación, Anand se limitó a señalar que las autoridades mexicanas le han indicado que la "situación debería estabilizarse" en los próximos días.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá emitió a medianoche un nuevo aviso de viaje a México en el que aconseja a sus ciudadanos que eviten los viajes no esenciales a más de la mitad del país debido a "los elevados niveles de violencia y el crimen organizado".

Según la información proporcionada por Anand, al menos dos canadienses resultaron heridos en los ataques protagonizados el domingo por miembros del CNG, aunque añadió que las lesiones "no amenazan su vida".

