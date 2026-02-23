Fidel Félix Ochoa, líder del Cártel de Sinaloa, comparece en corte de EU

El mexicano Fidel Félix-Ochoa, señalado como uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, compareció este lunes ante un tribunal federal en Florida para enfrentar cargos por tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, informó la Fiscalía federal.

De acuerdo con documentos judiciales, Félix Ochoa, de 53 años, habría desempeñado un papel clave dentro de la estructura de la organización criminal, al encargarse de dirigir, administrar y supervisar operaciones relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.

La acusación sostiene que coordinó el envío de sustancias ilícitas tanto mediante vehículos particulares como a través del servicio postal, utilizando correos humanos para introducir los cargamentos a territorio estadounidense.

El grupo delictivo, con base en México, fue designado en febrero de 2025 por el Gobierno de Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado, lo que intensificó las acciones judiciales y operativas en su contra.

La comparecencia de Félix-Ochoa ocurre en un contexto de creciente presión bilateral contra el narcotráfico. Este domingo, autoridades mexicanas, con apoyo estadounidense, informaron sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tras un operativo realizado en el estado de Jalisco, en el occidente del país.

Félix-Ochoa forma parte de un grupo de 37 ciudadanos mexicanos buscados por delitos graves en Estados Unidos que fueron transferidos a custodia estadounidense el pasado 20 de enero, en un operativo coordinado por la División Criminal del Departamento de Justicia.

Según la acusación formal, el imputado enfrenta cargos por conspiración para distribuir sustancias controladas y, de ser declarado culpable, podría recibir una pena máxima de cadena perpetua.

Durante la investigación, las autoridades decomisaron aproximadamente 73 mil pastillas de fentanilo, 21 kilogramos de fentanilo puro, 243 libras de metanfetamina cristalina, dos kilogramos de cocaína y 24 armas de fuego.

La Fiscalía sostiene que, una vez ingresadas las drogas a Estados Unidos, el acusado ordenaba almacenarlas en diversas casas de seguridad antes de distribuirlas a traficantes y clientes en estados como Florida, Arizona, California, Texas y Massachusetts.

Previo a la detención de Félix-Ochoa, la Fiscalía federal logró la captura y el procesamiento exitoso de siete presuntos integrantes de su red criminal en un caso vinculado a la misma organización.

