La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) informó este domingo que, por primera vez, utilizó el misil balístico de combustible sólido Sejil en una nueva serie de ataques dirigidos contra objetivos militares en Israel, de acuerdo con un comunicado divulgado por la agencia Mehr.

El misil Sejil tiene un alcance aproximado de hasta 2 mil kilómetros. Mide cerca de 20 metros de longitud, pesa alrededor de 23 toneladas y puede transportar ojivas de entre 500 y mil kilos. Además, está diseñado para realizar lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito por primera vez en 2009.

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Este proyectil "estratégico" se empleó en la 54 oleada junto a misiles 'Khorramshahr' (ojivas de 2 toneladas), 'Kheibar Shekan', 'Qadr' y 'Emad' contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes, precisó la nota.

La IRGC lanzó este domingo, antes del ataque con el misil 'Sejil', otra oleada de bombardeos con diez misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en Oriente Medio, incluidos Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Este domingo, la IRGC amenazó con asesinar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que "lo perseguirá sin descanso" para lograrlo, mientras Israel anunció una nueva ola de bombardeos contra objetivos en el oeste de Irán.

Hoy mismo, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó que la ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las "amenazas existenciales" que presenta, durante una visita que hizo al pueblo árabe de Zarzir, al norte de Israel, donde el pasado viernes un misil iraní causó 58 heridos leves.

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