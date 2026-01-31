Política anti migración de Trump provoca reducción en crecimiento poblacional

Los registros indican que la población total de Estados Unidos creció solo un 0.5 por ciento anual en 2025, su menor nivel desde la pandemia de COVID-19 y uno de los más bajos de la historia. La razón principal sería la caída de casi 54 por ciento en la inmigración neta del país.

Estados Unidos, ahora con 341.8 millones de habitantes, sumó 1.8 millones de personas del 1 de julio de 2024 a 1 de julio de 2025, casi un 44 por ciento menos que el crecimiento de 3.2 millones del mismo lapso anterior, cuando la tasa de crecimiento fue del 1 por ciento, la mayor desde 2006.

Esto significa que el país experimentó "su crecimiento más lento de población desde el periodo temprano de la pandemia de la COVID-19", cuando el incremento fue de un "histórico bajo" 0,2 por ciento en 2021, detalló el organismo en su reporte, con base en cifras preliminares.

La ralentización del crecimiento poblacional se "debe en gran parte a una histórica caída en la migración internacional neta, que cayó de 2.7 millones a 1.3 millones en el periodo de julio de 2024 a junio de 2025", explicó Christine Hartley, jefa asistente de la división de Estimaciones y Proyecciones de la Oficina del Censo.

"Con los nacimientos y las muertes permaneciendo relativamente estables en comparación con el año anterior, la aguda caída en la migración internacional neta es la principal razón de la menor tasa de crecimiento que vemos hoy", expresó Hartley.

Los resultados coinciden con los últimos meses de la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) y casi el primer semestre del actual mandatario Donald Trump, quien asumió en enero de 2025 con la promesa de deportaciones masivas, cierre de fronteras y restricciones migratorias.

Aunque no mencionó la política migratoria de Trump, la Oficina del Censo proyectó que, "si las tendencias actuales continúan", la inmigración neta caerá casi en 1 millón de personas este año, con lo que solo habría 321 mil nuevos migrantes en total de julio de 2025 a julio de 2026.

Al considerar solo "el cambio natural", que resulta de restar las muertes a los nacimientos, Estados Unidos solo sumó 519 mil nuevos habitantes netos, "aproximadamente lo mismo" que el año anterior, pero casi la mitad de los 1.1 millones de 2017.

La Oficina del Censo advirtió "un declive significativo desde las décadas anteriores", pues entre las décadas del 2000 y del 2010 el rango era de 1,6 millones a 1,9 millones.

California lidera en pérdida de población

El informe resaltó que California fue el estado con la mayor pérdida de población, pues su cifra de habitantes decreció en más de 9 mil personas en el año, pese a tener el tercer mayor nivel de inmigración neta internacional, al sumar 109.278.

Además de California, perdieron habitantes Hawái, Nuevo México, Vermont y Virginia Occidental.

Pese a que el resto de regiones sumaron población, el Censo observó que esto ocurrió a "un ritmo menor" que en años recientes, al destacar que el sur creció por debajo del 1 por ciento por primera vez desde 2021 y que el noreste tuvo la mayor desaceleración, pues solo tuvo 0.2 por ciento más habitantes, frente al 0.8 por ciento anterior.

Florida lideró la inmigración internacional neta, al añadir 178 mil 674 extranjeros, seguido por Texas (167 mil 475), California (109 mil 278), y Nueva York (95 mil 634).

En términos porcentuales, el estado con mayor crecimiento poblacional total fue Carolina del Sur (1.5 por ciento), seguido de Idaho (1.4 por ciento), Carolina del Norte (1.3 por ciento), Texas (1.2 por ciento) y Utah (1 por ciento).

En cifras absolutas, los de mayor crecimiento fueron Texas (391 mil 243), Florida (196 mil 680), Carolina del Norte (145 mil 907), Georgia (98 mil 540) y Carolina del Sur (79 mil 958).

