Canal de Panamá: Quién es el dueño de la danesa Maersk, compañía que operará los puertos

Tras anularse la concesión de la firma CK Hutchison de Hong Kong, se ha anunciado que la compañía danesa Maersk será ahora la encargada temporalmente de dos puertos clave que opera en las entradas del canal de Panamá.

La autoridad Marítima de Panamá informó que el gobierno de su nación estará contando con el apoyo de APM Terminals (subsidiaria de Maersk) como administrador temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal.

¿Quién es el dueño de la compañía danesa Maersk?

AP Moller- Maersk A/S, comúnmente conocida simplemente como Maersk, es una naviera danesa que evolucionó de una pequeña operación con un sólo barco de vapor hasta convertirse en un gigante naviero global.

El fundador de la firma es A.P. Moller, Arnold Peter Moller , originario de la ciudad costera Svendborg en Dinamarca, quien provenía de una familia con una fuerte tradición marinera, que como muchas otras familias de la época (finales del siglo XIX) dependían de su conexión al mar para mantenerse. En su adolescencia Arnold se hizo a la mar, donde ganó experiencia y las cualificaciones necesarias para empezar a trabajar como oficial de barco.

En el año 1904 fue cuando finalmente fundó su empresa, llamada en un principio como "Compañía de Bracos de Vapor de Svendborg", la cual se fortalecería y crecería con el paso de los años, expandiendo el negocio hasta convertirse el gigante naviero que es hoy en día.

La familia ha liderado la institución a través de varias generaciones, manteniendo su legado desde el inicio hasta la actualidad. El liderazgo actual lo llevan Ane Maersk Mc-Kinney Uggla y su hijo Robert Maersk Uggla, quien preside el consejo de administración y es director ejecutivo, ambos representando a la familia.

Que el control de una empresa se traspase de generación en generación no es un asunto fácil, porque conlleva desafíos y no garantiza el éxito, sin embargo, los Maersk han logrado superar esta barrera gracias a su estructura y gestión.

KR