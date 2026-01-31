¿China podría no aceptar la "Junta de Paz" de Trump? Esto se sabe

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, se reunió este pasado lunes en Pekín con Husein Taha, secretario general de la OCI, la principal organización del mundo islámico, en un momento en el que el país asiático aún no ha hecho pública una respuesta a la invitación de Estados Unidos para sumarse a la llamada “Junta de Paz”, concebida inicialmente para supervisar el alto el fuego en Gaza.

Taha encabeza la Organización de la Cooperación Islámica (OCI), integrada por 57 países, y durante el encuentro ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Palestina, informó el lunes el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.

De acuerdo con la nota oficial, el responsable de la organización islámica elogió el papel de China en favor de una "solución integral, duradera y justa" de la cuestión palestina y expresó su deseo de que Pekín "siga desempeñando un papel mayor" en ese ámbito.

El comunicado chino no hizo referencia a la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, pese a que Pekín ha confirmado en los últimos días que recibió una invitación para sumarse a ese mecanismo y ha evitado aclarar si participará.

China ha reiterado públicamente su defensa del multilateralismo y del papel central de Naciones Unidas, sin pronunciarse sobre una eventual adhesión a la iniciativa estadounidense.

Durante la reunión, Wang subrayó la importancia que China concede a sus relaciones con los países islámicos y con la organización, y agradeció el respaldo expresado por ésta en cuestiones que Pekín considera de soberanía e integridad territorial, como Xinjiang y Taiwán, según el texto difundido por Exteriores.

Taha, por su parte, reiteró la adhesión de la organización al principio de 'una sola China', según el cual Taiwán forma parte del territorio chino, y elogió los "logros de desarrollo" en Xinjiang.

El encuentro tuvo lugar pocos días después de que expertos de Naciones Unidas expresaran su alarma por denuncias de trabajo forzoso que afectan a minorías en esa región, acusaciones que Pekín ha rechazado como "infundadas".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

