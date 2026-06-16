Policía de Brasil arresta a 25 personas en redada contra la pandilla Tren de Aragua

La policía de Brasil arrestó a 25 personas en una ofensiva contra la banda criminal Tren de Aragua, originaria de la vecina Venezuela, después de que desarrollara vínculos con grupos locales del crimen organizado, informaron funcionarios el martes.

La evidencia indica que el grupo venezolano ha estado suministrando armas a organizaciones criminales brasileñas como el Comando Vermelho , indicaron los funcionarios. El estado de Roraima, en el norte de Brasil, ha sido un importante corredor para el comercio ilícito, manifestó el investigador policial Wesley Costa a la cadena local de noticias G1.

El Ministerio de Justicia señaló que la policía detuvo a 18 venezolanos y siete brasileños en la ofensiva , en un esfuerzo conjunto de fuerzas nacionales de seguridad y la policía de Roraima.

También ejecutaron 30 órdenes de registro en varios estados: Amazonas y Roraima, en la Amazonia; Sao Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais, en el sureste; y Parana, en el sur de Brasil.

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¿Qué es el Tren de Aragua y por qué lo combaten ahora?

El Tren de Aragua se originó hace más de una década en una prisión del estado venezolano de Aragua. La banda se ha expandido en los últimos años a medida que más de 7.7 millones de venezolanos huían de la agitación económica y migraron a otros países de América Latina o a Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que un ataque militar de Estados Unidos mató al líder de la banda Tren de Aragua, Hector Rusthenford Guerrero.

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Expertos y autoridades en Brasil han advertido sobre la expansión del grupo venezolano hacia Brasil en los últimos años, donde cooperan con bandas locales como el Primer Comando de la Capital, o PCC, y el Comando Vermelho, o CV.

"El grupo desempeñó un papel estratégico en el suministro de armas de fuego de alto calibre a organizaciones criminales que operan en varias regiones de Brasil", afirmó el Ministerio de Justicia.

JM