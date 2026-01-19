Más de 60 desaparecidos tras incendio en centro comercial de Karachi

El número de muertos por un enorme incendio en un centro comercial en la ciudad más grande de Pakistán, Karachi, aumentó a al menos 15 después de que los rescatistas recuperaran más cuerpos del edificio gravemente dañado, con alrededor de 65 personas reportadas como desaparecidas.

Los bomberos extinguieron el incendio en el edificio de varios pisos Gul Plaza tarde el domingo, casi 24 horas después de que comenzara, lo que permitió a los equipos de rescate entrar al edificio. Las autoridades temían que el número de muertos pudiera aumentar aún más.

El ministro principal de Sindh , Murad Ali Shah, dijo en una conferencia de prensa en Karachi que los equipos de rescate estaban buscando sobrevivientes y fallecidos. Dijo que entre los muertos en el incendio se encontraba un bombero. Añadió que el gobierno proporcionaría 10 millones de rupias en compensación a la familia de cada persona fallecida.

El incendio se propagó rápidamente a través de tiendas que almacenaban cosméticos, prendas de vestir y productos de plástico, dijo el doctor Abid Jalal Sheikh, responsable de los servicios de emergencias de la ciudad.

Algunos de los familiares de los desaparecidos esperaban ante el centro comercial el lunes con la esperanza de recibir noticias. Qaiser Ali dijo que su hija, su nuera y su hermana fueron de compras el sábado y estaban dentro del edificio cuando comenzó el incendio. Dijo que había hablado con las tres por teléfono móvil hasta el domingo, cuando dejaron de responder.

"No sé qué les ha pasado o si están vivas", dijo Ali a The Associated Press. "Estamos rezando para que todos los desaparecidos salgan a salvo".

Mohammad Abrar dijo que logró escapar del incendio, pero su hermano, Saifur Rehman, quien es dueño de una tienda en el centro comercial, se quedó atrás. Dijo que temía por su seguridad.

La causa del fuego no se conocía de inmediato. La policía dijo que se estaba llevando a cabo una investigación.

Karachi, la capital de la provincia de Sindh, tiene un historial de incendios mortales, a menudo atribuidos a estándares de seguridad deficientes y construcciones ilegales. En noviembre de 2023, un incendio en un centro comercial de la ciudad mató a 10 personas e hirió a otras 22.

Un incendio masivo en una fábrica de ropa en Karachi en 2012 mató a 260 personas.

AO

