Petróleo de Texas supera los 92 dólares por barril tras el conflicto en Medio Oriente

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) superó este viernes los 92 dólares por barril, un nivel que no alcanzaba desde octubre de 2022, luego de registrar un aumento del 14,06 por ciento impulsado por las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

Alrededor de las 13:00 horas locales (18:00 GMT), los contratos de futuros del WTI con entrega en abril se cotizaban en 92,40 dólares por barril, lo que representa un incremento de 11,39 dólares respecto al cierre del jueves, cuando el crudo se ubicó en 81,01 dólares.

La última vez que el Texas alcanzó datos similares fue a finales de octubre de 2022, impulsado por los recortes de producción de la OPEP+ motivada por la reciente invasión rusa de Ucrania.

Las previsiones de que la guerra en Oriente Medio, que estalló el sábado tras el ataque de EU e Israel contra Irán, siga adelante ha provocado en los últimos días grandes subidas en el precio del petróleo. En Texas cerró este lunes en 71,23 dólares.

La principal preocupación vinculada con este conflicto para el mercado del petróleo es una interrupción del comercio en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial.

Pese a que Irán negó este jueves haber cerrado el estrecho, la Guardia Revolucionaria ha avisado de que los mercantes que pasen por allí "podrían ser atacados o hundidos".

Desde que iniciaron las hostilidades ya se han registrado algunos ataques a embarcaciones en el estrecho, el último este viernes a 6 millas náuticas de Omán, según la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés).

Frente a la situación de tensión máxima que atraviesa el estrecho, que ha afectado gravemente al tráfico marítimo, el presidente Donald Trump anunció que proporcionará seguros y garantías contra riesgos políticos a cualquier naviera que navegue por el estrecho de Ormuz, e incluso ofreció escoltas militares a los buques en la región.

En vistas de que el precio de Texas continúa con su tendencia alcista, este jueves avanzó que tomará medidas "de manera inminente", pero no ofreció más detalles.

El secretario de Interior, Doug Burgum, confió este viernes en que "la alianza con Venezuela será una de las maneras en que los precios de la gasolina bajen en Estados Unidos".

