El senador republicano por Luisiana, John Kennedy, declaró el jueves ante periodistas que recibió una llamada del presidente Donald Trump después de que interrogara a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante audiencias en el Congreso. Kennedy explicó que el mandatario se comunicó con él para hablar sobre el testimonio de la funcionaria. “Pongámoslo así”, comentó el senador. “Su recuerdo y el de ella son diferentes”.

Por qué fue destituida como secretaria de Seguridad Nacional

Las preguntas de Kennedy se centraron en una campaña publicitaria sobre seguridad fronteriza financiada por el gobierno, que tuvo un costo aproximado de 220 millones de dólares. En los anuncios, Noem aparece de forma destacada; en uno de ellos incluso se muestra montando a caballo frente al Monte Rushmore, ubicado en Dakota del Sur, estado del que fue gobernadora.

Durante su comparecencia ante el Congreso, la funcionaria afirmó que el contrato relacionado con la campaña se otorgó mediante “un proceso competitivo” y aseguró que no participaron funcionarios políticos en la adjudicación. Posteriormente reiteró que el acuerdo se llevó a cabo “todo correctamente, todo legalmente”.

Parte de las preguntas surgieron después de un reportaje de ProPublica, en el que se señalaba que la empresa Strategy Group, con sede en Ohio, había recibido pagos vinculados con la campaña. La compañía es dirigida por Ben Yoho, quien está casado con Tricia McLaughlin, antigua portavoz de Noem que dejó recientemente el departamento.

Tras la polémica, la empresa publicó en redes sociales que su participación se dio a través de un subcontrato con otra firma que tenía un acuerdo con el departamento, y aclaró que el contrato principal pertenecía a una entidad distinta.

Noem defendió la iniciativa publicitaria ante los legisladores y sostuvo que era relevante para la política migratoria impulsada por Trump. “El presidente me encargó que transmitiera el mensaje al país”, afirmó durante la audiencia.

El senador Kennedy, escéptico ante esa afirmación, insistió en preguntar si el mandatario había aprobado la campaña antes de su lanzamiento. La entonces secretaria respondió: “Tuvimos esa conversación, sí, antes de que me pusieran en este puesto y jurara y fuera confirmada. Y desde entonces también”. Además, aseguró que los anuncios habían sido “extremadamente eficaces”.

Sin embargo, Kennedy replicó:

“Bueno, fueron eficaces para el reconocimiento de tu nombre”. Luego añadió que la funcionaria había colocado a Trump “en una situación terriblemente incómoda”.

¿Quién sustituye a Noem en la secretaría de Seguridad Nacional?

Un día después de las audiencias, el presidente anunció la destitución de Noem como secretaria de Seguridad Nacional. La decisión fue comunicada a través de redes sociales, donde también informó su intención de nominar al senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, para ocupar el cargo.

Trump mantiene una relación cercana con Mullin y conversa con él con frecuencia. El legislador señaló que Noem había “hecho lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias”, y añadió que esperaba aprender de su experiencia al frente del departamento y “aprovechar las cosas que no salieron como estaba previsto”.

Noem se convirtió así en la primera integrante del gabinete en ser removida durante el segundo mandato de Trump. Durante su gestión fue una de las principales figuras en la aplicación de la política de deportaciones masivas promovida por el presidente, una estrategia que formó parte central de su campaña y que contó con una fuerte influencia de Stephen Miller, asesor clave de la Casa Blanca.

Aun así, su periodo al frente del departamento estuvo rodeado de controversias, lo que había provocado especulaciones durante semanas entre aliados del presidente sobre la posibilidad de su salida.

El jueves, además, Trump contradijo parte del testimonio que Noem había dado bajo juramento ante un panel del Senado. La funcionaria había afirmado que el mandatario había aprobado la campaña publicitaria. Sin embargo, el presidente declaró a Reuters: “Nunca supe nada al respecto”.

Una portavoz de la Casa Blanca evitó hacer comentarios adicionales y remitió a las declaraciones que el propio Trump ofreció a la agencia.

Tras su salida del cargo, el mandatario anunció que Noem asumirá un nuevo puesto que hasta ahora no existía: enviada especial para el Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad para el hemisferio occidental que, según explicó, formará parte de una nueva estrategia regional.

