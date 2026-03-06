Fuertes bombardeos aéreos israelíes impactaron el viernes las capitales de Irán y Líbano, mientras que Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra lo que aparentemente era un portadrones iraní en el mar, dentro de su sostenida ofensiva contra la flota naval de la República Islámica.

En respuesta, Irán lanzó nuevos ataques de represalia en Medio Oriente al cierre de una semana marcada por intensos bombardeos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que la situación podría escalar aún más y que las operaciones militares “están a punto de intensificarse considerablemente”.

Las fuerzas armadas de Israel reportaron el viernes por la mañana el inicio de "una ola de ataques a gran escala" sobre Teherán, la capital de Irán. Testigos describieron los ataques aéreos israelíes como particularmente intensos, sacudiendo las viviendas de la zona. Otros reportaron explosiones alrededor de la ciudad iraní de Kermanshah, donde hay varias bases de misiles.

El ejército israelí señaló que los ataques ya han destruido la mayor parte de las defensas antiaéreas y los lanzamisiles de Irán.

La guerra se ha intensificado y afecta ya a países de todo Oriente Medio y más allá. A primera hora del viernes, Irán lanzó ataques con misiles y drones contra Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Bahrein, países que albergan fuerzas de Estados Unidos. Por el momento no se reportaron víctimas.

En Líbano, donde la guerra ha reavivado los combates entre Israel y el grupo político-militar Hezbollah, aliado de Irán, Israel lanzó una serie de ataques aéreos durante la noche del jueves y la madrugada del viernes en los suburbios del sur de Beirut y en otras zonas. Las carreteras se llenaron de conductores que intentaban huir o buscar un refugio seguro.

Estados Unidos e Israel han golpeado Irán con ataques en todo su territorio contra sus capacidades militares, su liderazgo y su programa nuclear.

Además de a Israel, las operaciones iraníes apuntaron a sus vecinos árabes, interrumpieron el suministro de petróleo y complicaron el transporte aéreo mundial. La guerra se ha cobrado la vida de al menos mil 230 personas en Irán, más de 120 en Líbano y aproximadamente una docena en Israel, según funcionarios de esos países. Seis militares estadounidenses han fallecido.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, instó a todos los países involucrados a rebajar la tensión y afirmó que "el mundo necesita urgentemente ver medidas para contener y extinguir este incendio".

Las fuerzas armadas estadounidenses dijeron a primera hora del viernes que atacaron un portadrones iraní, que se incendió.

El Comando Central de Estados Unidos difundió imágenes en blanco y negro del portadrones en llamas. El ejército de Irán no ha reconocido aún el ataque.

El portadrones, el IRIS Shahid Bagheri, es un buque portacontenedores reacondicionado, con una pista de 180 metros (yardas) de largo para drones. De acuerdo con los reportes de la época de su estreno en 2025, la embarcación puede recorrer hasta 22.000 millas náuticas sin necesidad de entrar a puerto para reabastecerse.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, dijo que la embarcación tenía "aproximadamente el tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial".

"Y, mientras hablamos, está en llamas", declaró Cooper ante reporteros.

A principios de semana, un submarino estadounidense hundió una fragata iraní frente a la costa de Sri Lanka cuando regresaba de unas maniobras organizadas por la Armada india, en las que también participó Estados Unidos. El hundimiento mató al menos a 87 marineros.

Al amparo de la oscuridad de la madrugada del viernes, bombarderos furtivos B-2 lanzaron decenas de bombas "penetradoras" de más de 900 kilos (2 mil libras) sobre lanzamisiles balísticos enterrados a gran profundidad en Irán, explicó Cooper.

"También hemos atacado el equivalente al Comando Espacial de Irán, lo que degrada su capacidad para amenazar a los estadounidenses", agregó.

Hegseth, que habló junto a Cooper, dio pocos detalles cuando prometió un próximo aumento.

"Hay más escuadrones de cazas, más capacidades, más capacidades defensivas", manifestó Hegseth. "Y más oleadas de bombarderos con mayor frecuencia".

El Ministerio de Defensa de Qatar informó a primera hora del viernes que interceptó un ataque con drones dirigido contra la base aérea de Al Udeid, que alberga el cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos.

Arabia Saudí interceptó y destruyó tres misiles balísticos disparados en la madrugada del viernes hacia la base aérea Príncipe Sultán, al sur de su capital, Riad, donde hay tropas estadounidenses, indicó un portavoz del Ministerio de Defensa saudí.

Las sirenas antiaéreas se activaron también en Bahrein, donde el Ministerio del Interior indicó que los ataques iraníes tuvieron como objetivo dos hoteles y un edificio residencial, pero no causaron víctimas. En Kuwait, donde seis soldados estadounidenses fallecieron el domingo, el ejército kuwaití apuntó que sus defensas aéreas se activaron cuando ataques con misiles y drones violaron su espacio aéreo.

Cooper afirmó que los ataques iraníes han alcanzado ya a una docena de países, que serán bienvenidos a desempeñar un papel más activo en el conflicto.

"Esos 12 países no están nada contentos y espero trabajar con todos los socios que estén dispuestos a unirse a nosotros", manifestó.

En Israel, el viernes por la mañana se escucharon explosiones en Tel Aviv tras un aviso de misiles procedentes de Irán, mientras los sistemas de defensa aérea trabajaban para interceptar la andanada.

En unas breves declaraciones en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a instar al pueblo iraní a "ayudar a recuperar su país". Esta vez prometió que Washington les concedería "inmunidad" en medio de la guerra y de los peligros persistentes bajo el actual régimen iraní.

"Así que estarán perfectamente a salvo con inmunidad total", declaró Trump, sin dar detalles sobre lo que eso significaba. "O se enfrentarán a una muerte absolutamente garantizada".

Pero Cooper y Hegseth advirtieron a los iraníes que no salieran a las calles mientras el conflicto sigue su curso.

"Es de sentido común, no salgan a protestar mientras caen bombas", declaró Hegseth.

"Lo mejor que pueden hacer ahora es simplemente mantenerse a resguardo", añadió Cooper.

En una entrevista con la web de noticias Axios, Trump dijo que debería participar en la elección del nuevo líder supremo de Irán que sustituirá al ayatolá Ali Jamenei, quien murió en los primeros ataques. El republicano habló de manera despectiva del hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, uno de los principales candidatos para reemplazar a su padre, calificándolo de "insignificante".

"Queremos a alguien que lleve armonía y paz a Irán", afirmó Trump.

La televisora estatal iraní reportó el viernes que un consejo de liderazgo había comenzado a discutir cómo convocar a la Asamblea de Expertos, que elegirá al nuevo líder supremo.

El consejo de liderazgo incluye al presidente, Masoud Pezeshkian; al jefe del poder judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejehi, y al ayatolá Ali Reza Arafi.

El comunicado no incluyó el calendario para la elección del líder supremo ni indicó si la Asamblea de Expertos se reunirá de forma presencial o remota para la votación.

Edificios vinculados a la Asamblea de Expertos, un panel clerical de 88 miembros, han sido alcanzados durante la campaña de ataques aéreos israelí-estadounidense.

Israel llevó a cabo al menos 11 ataques aéreos el jueves por la noche y en las primeras horas del viernes contra los suburbios del sur de Beirut. Se desataron incendios cerca de una gasolinera.

El ejército israelí emitió un aviso el jueves por la noche en el que instó a los residentes a "salvar su vida y evacuar sus hogares de inmediato". Dos hospitales desalojaron a sus pacientes y al personal. No se reportaron víctimas.

Türk, el jefe de derechos humanos de la ONU, dijo que estaba "extremadamente preocupado" por la situación, en especial por lo que describió como "órdenes generales y masivas de desplazamiento" de Israel a la población civil en Líbano.

El Ministerio de Salud libanés indicó que la cifra de muertos ha aumentado a 123 desde el recrudecimiento de las hostilidades entre Israel y Hezbollah, que atacó a su vecino en los primeros días de la guerra.

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, arremetió contra Israel y Hezbollah por la crisis actual al manifestar que el Estado y el pueblo libaneses "no eligieron esta guerra".

