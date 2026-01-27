El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente enfrenta complicaciones para desmantelar programas migratorios creados en años anteriores, l uego de que una jueza federal bloqueara por segunda vez la petición de eliminar el estatus legal de más de 8 mil 400 migrantes que residen en el país bajo el llamado parole de reunificación familiar.

Te puede interesar: Trump respalda a Kristi Noem y descarta su renuncia tras hechos en Mineápolis

En días recientes, Indira Talwani, magistrada del Tribunal de Distrito de Boston, tomó una decisión que impide que el Gobierno de Estados Unidos ponga fin al parole humanitario otorgado a familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

Esto, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara a finales de 2025 que este y otros programas con fines similares serían revocados como parte de las políticas antimigrantes impulsadas por Trump.

¿Qué es el parole de reunificación familiar?

El parole de reunificación familiar es un programa administrativo creado por la administración del expresidente Joe Biden, que permite a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes solicitar la entrada anticipada y temporal de familiares provenientes de países como Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Esto como parte de un plan que buscaba ofrecer una vía legal y ordenada de migración para frenar los cruces irregulares en la frontera.

El permiso otorgaba la posibilidad de residir temporalmente en el país, acceder a permisos de trabajo y a otras facilidades mientras los beneficiarios esperaban el avance de su proceso migratorio.

Sin embargo, desde que Trump regresó a la Casa Blanca, ha amenazado abiertamente estos programas bajo el argumento de que permitieron el ingreso de personas “insuficientemente investigadas”, lo que, según su postura, representa un riesgo para la seguridad nacional.

El mandatario explicó que dicha iniciativa era incompatible con sus planes de control migratorio, por lo que planteó la cancelación definitiva de todos los permisos derivados de este programa.

Estas declaraciones provocaron que distintas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes presentaran una demanda colectiva, en la que advirtieron sobre las afectaciones que la medida tendría para miles de familias que dependen de este beneficio.

¿Qué pasará después del bloqueo de la jueza?

La cancelación del programa estaba prevista para entrar en vigor el 14 de enero de 2026. No obstante, el sábado la magistrada emitió una orden temporal que congeló la medida durante 14 días, mientras se analiza la posibilidad de imponer un bloqueo más amplio.

La jueza argumentó que el Departamento de Seguridad Nacional no logró justificar adecuadamente el cambio en la política migratoria, al considerar que se trató de una actuación “arbitraria y caprichosa”, al no demostrar consecuencias negativas concretas derivadas del programa.

“La secretaria no pudo ofrecer una explicación razonada del cambio de política sin reconocer esos intereses”, escribió Talwani en su resolución, en referencia a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

También puedes leer: Trump niega repliegue tras enviar a su zar migratorio a Mineápolis

No es la primera vez que la magistrada bloquea una solicitud del Gobierno estadounidense, ya que anteriormente se negó a poner fin al parole humanitario de unas 430 mil personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Si bien el caso continuará en debate y aún no ofrece una resolución definitiva, la decisión representa un respiro temporal para las miles de personas beneficiarias de este programa federal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP