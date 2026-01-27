Trump respalda a Kristi Noem y descarta su renuncia tras hechos en Minneapolis

Tras los hechos ocurridos en Minneapolis, donde Alex Pretti, ciudadano estadounidense, perdió la vida tras ser abatido por agentes de migración, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, responsable de la agencia, ha sido blanco de duras críticas. Sin embargo, este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en su defensa y aseguró que no renunciará a su cargo.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el mandatario fue cuestionado sobre la serie de incidentes registrados en las últimas semanas en Minnesota relacionados con operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Ante estos señalamientos, Trump afirmó que considera que Kristi Noem está desempeñando un buen trabajo y descartó cualquier posibilidad de que sea removida de su puesto.

“Creo que está haciendo un muy buen trabajo”, declaró el presidente, antes de partir rumbo a Iowa, donde participaría en un acto enmarcado dentro de la campaña rumbo a las elecciones de medio mandato.

La gestión de la crisis de Minnesota por parte de Noem es objeto de polémica ya que en su primera comparecencia el sábado después de conocerse la muerte de Pretti , la segunda de un ciudadano norteamericano por disparos de agentes federales en lo que va de año, acusó a la víctima, que falleció por disparos de agentes de inmigración, de "terrorismo doméstico".

Esto llevó a los demócratas a iniciar una campaña para lograr la destitución parlamentaria de la secretaria de Seguridad Nacional que, aunque tiene pocos visos de prosperar por no ser una propuesta que cuente con respaldo republicano, sí supone un gesto claro de descontento hacia la política migratoria de la administración Trump.

Noem quedó retratada ante la opinión pública como símbolo de la posición más dura en el despliegue de las tropas en Minnesota, ya que el propio Trump ha matizado su postura al enviar a su zar fronterizo, Tom Homan, para relevar como interlocutor con las autoridades locales al oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, que ha liderado las redadas masivas en Mineápolis desde hace tres semanas.

También puedes leer: TikTok en EU atribuye fallas técnicas a un apagón tras denuncias de censura política

La conmoción por la gravedad de lo sucedido en Minnesota alcanzó también a las filas republicanas, desde las que algunos de sus miembros, entre ellos el gobernador republicano Greg Abbott o el congresista Ted Cruz, exigieron una investigación profunda e independiente sobre la muerte de Pretti.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP