Trump niega repliegue tras enviar a su zar migratorio a Mineápolis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que el envío de su zar de inmigración, Tom Homan, a Mineápolis para relevar a Greg Bovino —alto mando de la Patrulla Fronteriza que encabezaba las redadas masivas en la ciudad— “no es un repliegue, es solo un pequeño cambio”.

“No creo que sea un retroceso. Es solo un pequeño cambio”, sostuvo Trump durante una entrevista con la cadena Fox News en Iowa, donde este martes tiene programado un discurso centrado en los logros económicos de su Administración.

“(Greg) Bovino es muy bueno, pero es un tipo bastante excéntrico. Y en algunos casos, eso es bueno. Quizás no lo fue en este caso, pero tienen que entender que algunas de las personas que he estado observando (en Mineápolis) durante las últimas semanas son agitadores a sueldo”, declaró el mandatario en referencia a los ciudadanos que han protestado contra los operativos migratorios a gran escala desplegados en esa ciudad.

La decisión de enviar a Homan a Mineápolis en sustitución de Bovino ha sido interpretada como un intento por reducir la tensión y ajustar la estrategia migratoria del gobierno de Trump, luego de que el sábado agentes federales enviados desde Washington abatieran a tiros a un segundo ciudadano de la ciudad en un lapso de apenas tres semanas, hechos que han generado inconformidad incluso entre legisladores republicanos.

"Tom es fantástico. Tom es un tipo duro, a quien he observado a lo largo de los años, y se ha llevado bien con los gobernadores y se lleva bien con los alcaldes", explicó el republicano, que para calmar los ánimos habló ayer por teléfono con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minesota, Tim Walz, con quienes Homan tenía previsto verse hoy.

Trump siguió asegurando que la responsabilidad de la actual situación en la ciudad recae en las protestas ciudadanas - que su Gobierno considera que "obstruyen" labores policiales- contra los 3 mil agentes enviados a Mineápolis desde principios de enero.

"¿Cómo es posible que te enfurezcas cuando estás entrando en un estado y estás deteniendo a criminales?", dijo Trump en este sentido.

La Casa Blanca decidió activar un gran y militarizado operativo en Mineápolis a principio de mes tras poner en el foco casos de malversación de fondos federales que involucran a la comunidad somalí de la ciudad.

En ese sentido, Trump aseguró que "habrá rendición de cuentas" por los casos de fraude en Minesota que, asegura, son por valor de miles de millones de dólares.

