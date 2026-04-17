Papa León XIV critica la inteligencia artificial y advierte sobre pérdida de la realidad

Durante su intervención en la Universidad Católica de África Central, en el marco de la tercera jornada de su visita a Camerún, el Papa León XIV lanzó una advertencia sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial, al señalar que estas nuevas tecnologías podrían generar “una sustitución progresiva de la realidad” y encerrar a las personas en una “burbuja” capaz de provocar conflictos, miedo y violencia.

El pontífice, quien horas antes había viajado a Duala, en el oeste del país, para presidir una misa multitudinaria, regresó más tarde a esta institución académica, fundada en 1989 por la Asociación de Conferencias Episcopales de África Central, donde fue recibido con entusiasmo por estudiantes y miles de jóvenes.

En medio de un ambiente festivo, el Papa pronunció un discurso de carácter académico en el que destacó la importancia de integrar la fe dentro de los escenarios culturales actuales y frente a los desafíos del mundo contemporáneo, con el fin de resaltar su belleza y credibilidad, especialmente en contextos marcados por la injusticia, la desigualdad y los conflictos.

León XIV también señaló que la universidad tiene el potencial de convertirse en un espacio clave para formar a los pioneros de un nuevo humanismo, especialmente dentro del contexto de la revolución digital.

Papa León XIV advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial

En este sentido, el Papa retomó uno de los temas centrales de su pontificado: la Inteligencia Artificial, asunto al que actualmente dedica un nuevo documento. Criticó que los sistemas de IA están organizando de manera cada vez más invasiva los entornos mentales y sociales de las personas.

Por ello, defendió la necesidad de una formación humanística dentro de las universidades, capaz de revelar las lógicas económicas, los prejuicios incorporados y las formas de poder que moldean la percepción de la realidad.

Para León XIV, el desafío de estos sistemas va mucho más allá del simple uso de nuevas tecnologías, ya que no se trata solo de herramientas digitales, sino de una sustitución progresiva de la realidad por su simulación.

Explicó que en los entornos digitales, diseñados para persuadir, la interacción se optimiza hasta el punto de volver innecesario el encuentro real, mientras la alteridad de las personas de carne y hueso se neutraliza y la relación humana se reduce a una respuesta funcional.

“Queridos amigos, en cambio, ustedes son personas reales”, expresó el pontífice, al advertir que cuando la simulación se convierte en norma, la capacidad humana de discernimiento se debilita y los vínculos sociales se encierran en circuitos autorreferenciales que impiden ver la realidad con claridad.

Papa León XIV dice que la IA puede aislar a las personas y aumentar la violencia

El Papa aseguró que, de esta manera, las personas terminan viviendo dentro de burbujas impermeables unas con otras , sintiéndose amenazadas por cualquiera que sea diferente y perdiendo el hábito del encuentro y el diálogo. Según dijo, esto favorece la expansión de la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia.

“No está en juego un simple riesgo de error, sino una transformación de la relación misma con la verdad”, advirtió.

Asimismo, afirmó que precisamente en este escenario la universidad tiene el deber de asumir una responsabilidad de primer orden, preparando especialmente a los futuros líderes, funcionarios públicos, profesionales y otros actores sociales para ejercer sus tareas con integridad y una ética orientada al bien común.

A los estudiantes les pidió aprender a convertirse en constructores del futuro de sus países y de un mundo más justo y más humano.

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Mientras tanto, animó a los profesores a encarnar los valores que desean transmitir, especialmente la justicia, la equidad, la integridad, el servicio y la responsabilidad.

El pontífice finalizará este sábado su visita a Camerún con una misa en el aeropuerto , antes de continuar su gira apostólica con destino a Angola.

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