Ven improcedente integrar acuerdo hídrico al T-MEC

Congresistas republicanos propusieron al gobierno encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, integrar el Tratado de Aguas con México de 1944 al texto del tratado comercial de América del Norte (T-MEC). Esto se da con el fin de poder obligar al gobierno mexicano a saldar su deuda en la entrega de agua del Río Bravo.

Para el académico e internacionalista del Tecnológico de Monterrey, Eduardo González, la petición no tiene relación porque se trata de “naturalezas diferentes” porque una es un tratado de aguas y otra, uno en materia comercial.

“Bajo ninguna circunstancia puede estar en el marco de un tratado comercial el asunto del uso, disfrute y posesión del agua. A mí me parece que trasciende y es de mayor importancia y de mayor impacto que firmar un tratado para vender cualquier otra cosa”, dijo el especialista.

En una carta dirigida a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus en inglés), 13 congresistas republicanos por el estado de Texas aseguraron que, a diferencia del Tratado de Aguas de 1944, el T-MEC sí contiene mecanismos de resolución de disputas para obligar a México a pagar sus deudas de aguas fronterizas.

Para los congresistas estadounidenses la posibilidad de integrar el Tratado de Aguas al T-MEC “resultaría más adecuado para resolver el problema que cualquier promesa aislada para saldar la deuda de agua existente”, por lo que consideran que los mecanismos de cumplimiento del acuerdo comercial norteamericano liberarían a las comunidades del sur de Texas de depender de la buena voluntad de México.

Conflictos por falta de entrega de agua

Esto se da porque, de acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944, México está obligado a entregar a Estados Unidos un volumen mínimo de 2 mil 158 millones de metros cúbicos en un ciclo de cinco años ; sin embargo, durante el periodo que abarca del 2020 al 2025, el Gobierno mexicano sólo pudo entregar alrededor de la mitad de lo pactado dentro del acuerdo bilateral.

Dicha situación provocó que incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amagara en el mes de diciembre con imponer hasta el 5% de aranceles a México si no se garantizaba el abasto de agua para agricultores y la población de la zona fronteriza de su país.

Luego de la polémica, el entonces subsecretario para América del Norte y actual secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, atribuyó la falta de entrega del agua a la sequía que ha predominado durante los últimos años en el norte del país.

Según la estadística presentada, en los periodos de 2020-2021 y 2022 al 2024 fue cuando hubo menor cantidad de agua entregada por México a Estados Unidos como parte de los acuerdos. Incluso, en el periodo que concluyó en octubre de 2025 faltó entregar poco menos de la mitad de los dos mil 158 millones de metros cúbicos de agua que México tiene la obligación de entregar cada cinco años de acuerdo con el tratado.

Pero ambos gobiernos lograron acuerdos para que México pudiera hacer la entrega de 249 millones de metros cúbicos de agua pueda afectar a México y aclaró que el cumplimiento de la deuda mexicana de las cuencas fronterizas dependerá del ciclo de lluvias.

Y en febrero, se consiguió un nuevo acuerdo para que México envíe al menos 350.000 acres-pie de agua a Estados Unidos cada año durante el ciclo actual de cinco años, lo que representa 431, 718,000 millones de metros cúbicos.

Según la carta de los congresistas republicanos hecha a la administración de Trump, hay daño sufrido por los agricultores del Sur de Texas ante el incumplimiento en la entrega de agua del Río Bravo, lo que sumó mil millones de dólares tan solo en 2023.

YC

