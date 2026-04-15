Al menos 11 personas fallecieron y 22 resultaron heridas luego de que un autobús con pasajeros se precipitó el miércoles por un barranco en el sur de Ecuador, informaron organismos de socorro.

¿Cómo ocurrió el accidente e incendio de un autobús en Ecuador?

Tras "la pérdida de pista y el volcamiento" el autobús se precipitó a una quebrada de la carretera que une la localidad de Cuenca y la zona rural de Molleturo y se incendió, informaron los bomberos de esa localidad. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención.

Bomberos de Cuenca atienden a los heridos en un tramo carretero de Ecuador. EFE/Bomberos Cuenca

El bus de la Cooperativa San Luis circulaba por una carretera cercana a la ciudad de Cuenca —unos 315 kilómetros al sur de Quito— y tras accidentarse quedó envuelto en llamas, según reportes de medios locales.

Las autoridades investigan las causas del siniestro.

¿Cuántas personas han muerto en accidentes de tránsito en Ecuador este 2026?

El hecho ocurrió solo tres días después de que otro autobús con 42 pasajeros chocó con un vehículo liviano en una carretera del suroeste del país andino. Cinco personas murieron y 29 resultaron heridas.

Los siniestros de tránsito se producen con frecuencia en las carreteras de Ecuador. Según cifras oficiales, mil 595 accidentes se registraron en el inicio de 2026, con un saldo de 206 fallecidos.

JM