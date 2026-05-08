Los recién nacidos en California recibirán pañales gratuitos tras salir del hospital como parte de un programa de asequibilidad pionero en Estados Unidos, que busca presionar el mercado y lograr una reducción en los precios de esta necesaria prenda.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció este viernes la colaboración entre el estado y Baby2Baby, una organización nacional sin fines de lucro con sede en California, para proporcionar pañales gratuitos de alta calidad a cada bebé recién nacido en el estado en los hospitales participantes.

Empezando este verano, cada bebé nacido recibirá 400 pañales sin costo al salir del hospital. Más de 60 instituciones de salud participan en el primer año del programa.

La iniciativa, conocida en inglés como Golden State Start, aprovechará el poder de compra al por mayor de California, lo que permitirá distribuir los pañales de alta calidad y producción masiva directamente a las familias a través de las instituciones de salud.

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California también está explorando oportunidades para reducir el costo de los pañales al desafiar los precios elevados de las grandes marcas.

"Las familias de California merecen sentirse apoyadas durante una de las transiciones más emocionantes, y a la vez vulnerables, de la vida… podemos aliviar la carga financiera a los padres californianos, mientras que promovemos mejores resultados de salud tanto para los bebés como sus madres", indicó Newsom en un comunicado.

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JM