A través de sus redes sociales oficiales, Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, aseguró este viernes que se ha logrado alcanzar un “texto definitivo y consensuado” para un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario pakistaní confirmó que su país se mantiene al tanto de ambas partes de manera cercana para que se puedan concretar los siguientes pasos que encaminen al fin del conflicto entre la República Islámica y el Gobierno del presidente Donald Trump.“En medio de los intensos esfuerzos de mediación que realiza Pakistán, somos plenamente conscientes de la incesante campaña de desinformación que llevan a cabo quienes pretenden sabotear el acuerdo de paz. Dejando a un lado el ruido mediático, podemos confirmar que se ha alcanzado un texto final consensuado para el acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos”, señaló Sharif.“La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”, agregó el jefe del Gobierno paquistaní.El anuncio llegó poco más de una hora después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, asegurara, también en X, que un “memorando de entendimiento” con Estados Unidos estaba cerca, añadiendo que los detalles del mismo se compartirán “en el momento oportuno”.Este mismo viernes, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que la firma de un acuerdo de paz podría celebrarse este fin de semana en Europa.Vance añadió que los términos de lo que Irán define como memorando de entendimiento tienen “el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera”.Pakistán se ha posicionado como un mediador clave en el conflicto que se desató en Oriente Medio el pasado 28 de febrero, logrando consensuar un alto el fuego entre Teherán y Washington a principios de abril.* * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP