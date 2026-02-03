El chavismo convocó a una gran marcha para el día de hoy, cuando se cumple un mes de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y otra para el miércoles en conmemoración de los 34 años del fallido golpe de Estado que encabezó el presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013) contra el entonces jefe de Estado, Carlos Andrés Pérez.

En una rueda de prensa transmitida por el canal estatal VTV, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, también indicó que esta actividad es parte de una agenda que también incluye una marcha de la juventud el 12 de febrero.

Asimismo, señaló que en la marcha del miércoles se rendirán honores a Chávez en el Cuartel de la Montaña 4F, una antigua edificación militar situada en Caracas que alberga la tumba del fallecido presidente.

Todos los años, el PSUV realiza actividades el 4 de febrero, cuando conmemoran el fallido golpe de Estado de 1992 que encabezó Chávez, entonces teniente coronel.

Igualmente, de acuerdo a una nota de prensa del PSUV, habrá una marcha del chavismo hoy para conmemorar el natalicio del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, uno de los próceres de la independencia del país suramericano.

La movilización llega justo cuando el Gobierno de Estados Unidos solicitó el aplazamiento de la próxima vista en el caso penal contra el depuesto presidente venezolano y su esposa, alegando razones logísticas y de intercambio de pruebas.

En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal federal Jay Clayton solicitó que la sesión, originalmente prevista para el 17 de marzo, se traslade al 26 de ese mes.

La solicitud, que cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, busca evitar “conflictos de agenda y problemas logísticos”.

Según el documento legal, este tiempo adicional es necesario para que la fiscalía “pueda producir el descubrimiento de pruebas” y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas y decidir qué mociones previas al juicio presentará.

También ayer, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con la nueva encargada de negocios de Estados Unidos Laura Dogu, quien llegó al país sudamericano el sábado para reabrir la misión diplomática, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambas naciones.

EFE

Lo esencial para comprender el juicio

¿Qué cargos se les imputan?

Nicolás Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas. Flores está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

¿Cuál es su estatus legal?

Maduro, en su primera audiencia, se declaró no culpable de los cargos y afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela, que es “un prisionero de guerra” y que ha sido “secuestrado”. Cilia Flores también declaró su inocencia.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, informó al tribunal de que no solicitaba la libertad bajo fianza, pero no descartó hacerlo más adelante.

¿Quién compone la defensa de Maduro?

El principal defensor es Barry Pollack, un letrado de alto perfil del bufete Harris St. Laurent & Wechsler conocido por asistir a Julian Assange, acusado de espionaje por publicar en Wikileaks información clasificada, logrando su liberación.

Flores está representada por Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly y que ha trabajado 12 años en el Departamento de Justicia y ocho como fiscal en un condado de Houston.

¿Quién es el juez?

El magistrado que lleva el caso es Alvin K. Hellerstein, de 92 años, nombrado en 1998 por el expresidente Bill Clinton y especialista en casos complejos y de alto perfil, con varios procesos de crimen organizado y transnacional en su currículo.

Hellerstein ya estaba al frente del caso de Maduro desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusación original, por lo que conoce el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía.

CT