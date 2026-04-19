ONG alerta: ICE y policía en Nueva York abren la puerta al abuso

La oenegé Legal Aid Society, la organización más antigua y más grande de Estados Unidos (EU), aseguró el pasado viernes 17 de abril que la nueva propuesta de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que permitiría la cooperación entre la policía y agentes del ICE en determinados casos, abre la puerta "a la discriminación y el abuso".

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"Cualquier política que otorgue a las fuerzas del orden estatales o locales amplia discrecionalidad para colaborar con las autoridades federales de inmigración corre el riesgo de abrir la puerta a la discriminación y el abuso", apunta la organización en un comunicado. Según Legal Aid Society, afincada en Nueva York, esto puede derivar en una "erosión de la confianza entre las comunidades de inmigrantes y las instituciones locales".

Hochul propuso el jueves 16 de abril permitir a la policía colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si existe "causa probable" de que una persona haya cometido un delito grave o violento. Varios grupos de defensa de inmigrantes de Nueva York, como Immigrant Defense o Se Hace Camino Nueva York, ya advirtieron ayer de que esta cooperación "equivaldría a tolerar e incentivar cualquier colusión entre las fuerzas del orden locales y el ICE".

Por su parte, la Legal Aid Society instó el viernes a la gobernadora a reforzar su propuesta mediante la promulgación de la ley 'New York for All', que establecería "límites claros a nivel estatal para dicha colaboración" entre agentes del ICE y las fuerzas policiales.

"Nueva York debe adoptar políticas que protejan de forma inequívoca a las comunidades de inmigrantes, defiendan el debido proceso y garanticen que todos los neoyorquinos puedan acceder a los tribunales, utilizar los servicios públicos y vivir sus vidas sin miedo", subraya la organización. La propuesta de Hochul, que debe ser incluida en el presupuesto del Estado —cuya aprobación está retrasada—, tiene lugar después de que a principios de año agentes de inmigración mataran a dos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Good, en Mineápolis (Minesota), en incidentes separados.

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AS