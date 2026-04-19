Irán no tendría contemplado enviar a representantes a Pakistán para entablar una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos mientras este último continúe el bloqueo marítimo impuesto contra los puertos iraníes, informó este domingo la agencia Tasnim.

El medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní, indicó que, según la información que ha obtenido, "no habrá negociaciones mientras continúe el bloqueo marítimo" de Estados Unidos contra los puertos iraníes.

Tasnim señaló, sin embargo, que el intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos a través del intermediario paquistaní ha continuado en los últimos días tras la primera ronda de conversaciones celebrada el fin de semana pasado en Islamabad, que concluyó sin acuerdo —según Teherán— por las exigencias y ambiciones de la parte estadounidense.

Trump envía a representantes para negociar y amenaza con atacar Irán si no hay acuerdo

Esta información llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este domingo que sus enviados especiales viajarán el lunes a Pakistán para participar en una segunda ronda de conversaciones con Irán.

Trump advirtió que, si Teherán no acepta el acuerdo propuesto por Washington, EU podría destruir "todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes" de Irán, una amenaza que el republicano ya había planteado antes de que las partes acordaran el 8 de abril una tregua de dos semanas que expira el miércoles.

"Caerán rápido, caerán fácilmente y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer; algo que otros presidentes deberían haber hecho a Irán durante los últimos 47 años. ¡Es hora de poner fin a la máquina asesina de Irán!", enfatizó.

Irán denunció este domingo que el cerco marítimo de EU es "ilegal" y "delictivo".

La acusación se produce después de que Teherán volviera a imponer el sábado un "control estricto" en el estrecho de Ormuz, bloqueando el paso de buques en respuesta al cerco estadounidense, un día después de anunciar su reapertura.

Mientras tanto, este domingo las autoridades de Islamabad impusieron un bloqueo de seguridad en la capital paquistaní, que incluye el cierre de las principales arterias, la suspensión del transporte público y la orden de desalojo en los principales hoteles de lujo ante la posible reanudación de las conversaciones entre Washington y Teherán.

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MB

