Gobierno de Trump amenaza con retirar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados por fraude

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, advirtió este lunes que el gobierno podría retirar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan obtenido ese estatus mediante fraude durante sus trámites migratorios. Asimismo, afirmó que la administración del presidente Donald Trump continuará recurriendo a "todas las herramientas legales disponibles" para expulsar del país a quienes se encuentren en esa situación.

La declaración fue difundida a través de la red social X, donde Mullin compartió un reporte exclusivo de la cadena CBS sobre los presuntos planes de la administración Trump para iniciar procesos de desnaturalización contra ciudadanos nacidos en el extranjero que, presuntamente, habrían conseguido la ciudadanía de manera fraudulenta.

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Aseguran que “la ciudadanía estadounidense es un privilegio”

"La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio", escribió el responsable de Seguridad Nacional.

Mullin añadió que su departamento no permanecerá "de brazos cruzados mientras los estadounidenses sean perjudicados por criminales", incluidos delincuentes sexuales, responsables de fraude y narcotraficantes que, según afirmó, "han explotado la generosidad de EE.UU. y se han aprovechado de su sistema migratorio".

"Seguiremos utilizando todas las vías legales para desnaturalizar y expulsar a extranjeros", agregó.

Según informó la CBS este lunes, el Gobierno de Trump busca revocar la ciudadanía a 17 ciudadanos estadounidenses acusados de fraude migratorio.

En caso de que prosperen estos procedimientos, las personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación.

La ofensiva forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la Administración de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Por su parte, el fiscal general interino, Todd Blanche, declaró que el Departamento de Justicia tendrá "tolerancia cero" ante el abuso del proceso de naturalización, según CBS.

"Hay extranjeros delincuentes que mienten sobre sus delitos pasados, incluidos narcotraficantes, depredadores sexuales y estafadores", afirmó.

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NA