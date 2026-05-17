OMS: La salud en el mundo se estanca o retrocede

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer el pasado miércoles 13 de mayo que, de acuerdo a la presentación de sus estadísticas sanitarias globales 2026, importantes indicadores de salud están mostrando estancamiento o incluso retroceso, lo que puede llevar a que se pierdan los logros conseguidos en los últimos quince años.

Estas estadísticas deben verse como un llamado a la acción. El progreso es muy lento, desigual y cada vez más frágil. "Lo que se necesita son sistemas de salud fuertes y que reciban una financiación regular", dijo la directora general adjunta de la OMS para sistemas de salud, Yukiko Nakatani. Además, la organización teme el impacto que están teniendo los recortes a la financiación internacional para promover la salud global, particularmente en los lugares más necesitados y con menos recursos.

Indicadores que van en dirección positiva y negativa según la OMS

De los indicadores que van en la dirección positiva, destacan las nuevas infecciones por VIH, que han disminuido un 40 % entre 2010 y 2024, periodo durante el cual también se ha reducido el consumo de tabaco y alcohol, en 26 % y 13 %, respectivamente.

Asimismo, aumentó el número de personas con acceso a servicios que determinan la salud, en particular el agua potable (mil millones de personas adicionales), instalaciones de saneamiento seguras (mil 200 millones de personas), la higiene (mil 600 millones de personas) y soluciones para cocinar de manera limpia, es decir, sin utilizar materias cuya combustión es perjudicial para la salud (mil 400 millones de personas).

Del lado de las tareas incompletas está la malaria, cuya incidencia aumentó un 8.5 % desde 2015, al tiempo que la cobertura de vacunación infantil sigue por debajo de los objetivos fijados, lo que causa brechas en la inmunidad que hacen posibles los brotes de enfermedades infecciosas.

La mortalidad materna ha caído un 40 % con respecto a 2020, pero sigue siendo tres veces superior al objetivo que países miembros de Naciones Unidas se trazaron para 2030, y la anemia afecta al 31 % de las mujeres en edad reproductiva, sin mejoras en la última década.

En paralelo, la prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años alcanzó el 5.5 % en 2024.

También se ha ralentizado el progreso hacia una cobertura sanitaria universal, lo que ha tenido como consecuencia directa que una cuarta parte de la población mundial haya tenido problemas económicos por gastos sanitarios.

Existen lagunas importantes en los datos

El informe de las estadísticas de salud de la OMS destaca que existen lagunas importantes en los datos, lo que impide evaluar plenamente la situación. Por ejemplo, a finales de 2025 solo el 18 % de los países notificaban datos de mortalidad a la OMS en el plazo de un año, y casi un tercio nunca ha informado sobre las causas de muerte.

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De las 61 millones de muertes registradas a nivel mundial en 2023, solo alrededor de un tercio se notificó con información sobre la causa de la muerte, y apenas una quinta parte contaba con datos que cumplían las exigencias de la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Los 192 Estados miembros de la OMS se reúnen la próxima semana en Ginebra en su asamblea anual para tomar decisiones sobre las cuestiones de salud pública global más trascendentes y urgentes, y estas estadísticas servirán de respaldo a lo que se decida.

Los grandes ausentes serán Estados Unidos y Argentina, países que consideran como concluido su proceso de salida de la OMS, aunque según las normas vigentes para que esto ocurra deben estar al día con sus contribuciones obligatorias, lo que en el caso de EU no ocurre.

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