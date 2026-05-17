Netanyahu advierte que Israel está preparado para cualquier escenario con Irán antes de hablar con Trump

Tras afirmar que su país se encuentra preparado para "cualquier escenario" sobre cómo puede avanzar el alto el fuego con Irán, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, adelantó que conversará este domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Estamos muy atentos a la situación con Irán. Hoy hablaré, como hago cada pocos días, con nuestro amigo el presidente Trump. Sin duda, escucharé sus impresiones sobre su viaje a China, y quizás también sobre otros temas" , dijo Netanyahu al inicio de una reunión especial del gobierno con motivo del Día de Jerusalén celebrada en el Museo de la Knéset (Parlamento).

"Por supuesto, existen muchas posibilidades; estamos preparados para cualquier escenario", añade el comunicado oficial difundido por su Oficina.

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EU pide a Irán su uranio, límites nucleares y renuncia a compensaciones, según Fars

En tanto, Estados Unidos exigió a Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de su programa nuclear a una sola instalación activa y la renuncia a compensaciones por daños de guerra, como condiciones para avanzar en negociaciones de paz, según informó este domingo la agencia iraní Fars.

Según el medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria, Washington respondió a la última propuesta de Teherán con cinco exigencias principales, entre ellas la entrega por parte de Irán de 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %, mientras que la República Islámica podría mantener activa únicamente una instalación nuclear.

Además, Fars reportó que Washington no pagará ningún tipo de indemnización o compensación a Irán por los daños de guerra ni desbloqueará siquiera el 25 % de los activos iraníes congelados en el extranjero, como exige Teherán.

Asimismo, indicó que Estados Unidos condiciona el cese de la guerra en todos los frentes al desarrollo de las negociaciones con Irán.

La agencia aseguró que, incluso si Teherán aceptara estas condiciones, la amenaza de una nueva agresión por parte de Estados Unidos e Israel seguiría vigente.

Israel está "conquistando y despejando" terreno en suelo libanés: Netanyahu

Sobre los ataques que continúan en Líbano, Netanyahu afirmó que Israel está "conquistando y despejando" terreno en suelo libanés, además de "defendiendo" a los pueblos israelíes próximos a la frontera y atacando a milicianos de Hezbolá.

"Hoy nos enfrentamos al desafío de neutralizar drones de fibra óptica. Se trata de un tipo de amenaza específica", reconoció el mandatario, antes de añadir que ha instado al Ministerio de Defensa y a otras personalidades en la industria a lograr una solución para este tipo de ataques sin "límites de presupuesto".

En el Líbano, desde que comenzaran los ataques israelíes el pasado 2 de marzo en el marco de la guerra en Irán, los muertos superan los 2 mil 960, informó ayer sábado el Ministerio de Salud Pública libanés.

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MB



