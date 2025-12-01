La República Democrática del Congo (RDC) decretó este lunes el fin del brote de la enfermedad por el virus del Ébola en la provincia de Kasai, declarado el pasado 4 de septiembre y que causó 45 muertes, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El fin del brote se decidió después de que "no se reportaran nuevos casos en los últimos 42 días desde que el último paciente fue dado de alta del centro de tratamiento el 19 de octubre de 2025", indicó la OMS en un comunicado.

"En nombre del Gobierno, y teniendo en cuenta todos los indicadores científicos y operativos que confirman que se ha roto la cadena de transmisión del virus, declaro oficialmente el fin del decimosexto brote de ébola en la República Democrática del Congo", afirmó el ministro congoleño de Salud Pública, Higiene y Bienestar Social, doctor Samuel Roger Kamba.

¿Qué es el ébola?

La enfermedad por el virus del Ébola es una enfermedad infecciosa grave que se propaga entre humanos por transmisión de persona a persona.

La infección se produce por contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales (heces, orina, saliva, semen) de personas infectadas, solo cuando éstas presentan síntomas. El virus del Ébola no se transmite a través del aire. Aunque la enfermedad suele tener una letalidad alta, en el actual brote de Ébola la tasa se ubica entre el 55% y 60%.

Desde que se detectó por primera vez en 1976 en una aldea cercana al río Ébola, en la República Democrática del Congo (antigua Zaire), los brotes de Ébola se han registrado en distintas zonas de África.

MV