Quién es Noelia Castillo Ramos, joven que recibirá la eutanasia en Barcelona

La eutanasia, junto a sus implicaciones morales y legales, volvió a ser motivo de debate en España debido al caso de Noelia Castillo Ramos, joven de 25 años que, tras una serie de sucesos dramáticos, recibirá la muerte asistida hoy en Barcelona.

La joven vivió la disfunción de una familia desestructurada, donde las adicciones y problemas de salud mental de los padres provocaron que pasara parte de su infancia y adolescencia en centros de cuidado para menores. Sin embargo, el hecho decisivo de su condición ocurrió en 2022, fecha en la que Noelia sitúa un abuso sexual grupal que la afectó severamente tanto física como emocionalmente.

El 4 de octubre de ese año, tras haber consumido cocaína, intentó suicidarse saltando desde un quinto piso. Las lesiones resultantes la dejaron parapléjica y desencadenaron una afectación medular crónica e irreversible, con un dolor neurológico "en aumento y exacerbado", según describieron los médicos que evaluaron su condición.

De acuerdo con los informes técnicos de la organización Derecho a Morir Dignamente (DMD), Noelia padece encefalomielitis miálgica severa (también conocida como síndrome de fatiga crónica), una enfermedad que la mantiene postrada y en condiciones de aislamiento sensorial total debido a una hipersensibilidad extrema al ruido y a la luz. La joven vive en una habitación a oscuras, requiere el uso permanente de cascos antirruido y su discapacidad se ha calculado en un 97 %.

Aunque Noelia identificó a sus agresores y los partes médicos confirmaron el abuso sexual, la denuncia nunca llegó a juicio. Esta impunidad fue determinante en el quiebre de su estado psíquico.

El proceso para la eutanasia

En 2024, Noelia Castillo solicitó formalmente ayuda para una "muerte digna". Tras serle reconocida, se fijó inicialmente el 2 de agosto de ese año para el procedimiento; sin embargo, su padre presentó sucesivos recursos legales para impedirlo.

El litigio se extendió durante 20 meses, recorriendo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se pronunció el pasado martes a favor de continuar con el proceso.

Bajo la ley española, la eutanasia solo puede ser solicitada por personas con una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento crónico e imposibilitante que cause un sufrimiento "intolerable". El protocolo exige que el paciente confirme su voluntad al menos dos veces por escrito, con un intervalo de 15 días. Además, una Comisión de Garantía y Evaluación debe autorizar cada caso. Al estar incluida en la cartera del Sistema Nacional de Salud, la prestación es gratuita y accesible para quienes cumplen los requisitos.

Noelia pasará su último día con su madre

Según lo previsto, Noelia será sedada antes de recibir la sustancia que pondrá fin a su vida en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes. Como parte de su despedida, la joven contactó a Antena 3 para dejar un mensaje póstumo: "No quiero ser ejemplo de nadie, simplemente es mi vida y ya está", declaró en la entrevista.

También indicó que, aunque su madre no comparte su decisión, la acompañaría en su última noche, aunque no estará presente en el momento final: "Me dijo que ella, igual que me ha visto nacer, me quiere ver cerrar los ojitos, y la respuesta es no. No quiero que me vea cerrando los ojos. Prefiero que nos despidamos y luego, si quiere entrar, que entre".