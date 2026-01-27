Virus Nipah: ¿cómo se transmite la infección?

Este martes 27 de enero, autoridades sanitarias de India activaron protocolos de emergencia tras confirmar cinco casos del virus Nipah en el Estado de Bengala Occidental, en India. Se trata de un padecimiento considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como prioritario, debido a su alta letalidad y a la ausencia de un tratamiento específico.

El Nipah pertenece al grupo de riesgo de patógenos BSL 4, el más alto que existe, y en el que está incluido el ébola y el zika, por ejemplo, ya que está considerado como un virus emergente muy peligroso, por la alta mortalidad que presenta y por no contar con tratamiento ni vacuna autorizados.

¿Cómo se transmite el virus Nipah?

El virus Nipah es una zoonosis, en otras palabras, una infección que se transmite de animales a humanos. Su reservorio natural son los murciélagos, que mantienen el virus de forma asintomática en la naturaleza.

El virus puede transmitirse por contacto directo con murciélagos infectados, ya sea de manera directa ; o de forma indirecta, a través del consumo de frutas o productos contaminados por su saliva u orina.

¿Qué es el Nipah?

El Nipah es un virus emergente que provoca cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal. Todavía no hay tratamientos contra este patógeno que mantiene en alerta al país asiático, que ya emitió una alerta epidemiológica con al menos cinco casos confirmados y 190 personas en vigilancia por haber mantenido contacto con los infectados.

El Nipah aparece en la lista de patógenos prioritarios de la OMS, no porque se considere probable una pandemia inminente; sino por su combinación de alta letalidad y transmisión interpersonal.

