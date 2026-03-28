Arriban a La Habana veleros desaparecidos del Convoy Nuestra América

Los dos veleros restantes del Convoy Nuestra América, con nueve tripulantes de distintas nacionalidades, llegaron la tarde de este sábado a La Habana, tras permanecer siete días desaparecidos en el Caribe mientras trasladaban ayuda humanitaria hacia la isla.

Con el apoyo de la embarcación Prácticos, del Puerto de La Habana, ambas naves ingresaron a la bahía de la capital cubana poco después de las 16:00 horas (20:00 GMT), con todos sus ocupantes a salvo: dos mujeres, seis hombres y un niño de tres años.

Durante la mañana de este sábado, la Secretaría de Marina (Semar) de México reportó que las embarcaciones fueron localizadas por una aeronave de la Armada mexicana a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, y que un buque “se dirigió a la zona para brindar apoyo”.

Nueve tripulantes, incluido un menor, llegan sanos y salvos a Cuba

La llegada a territorio cubano se produce después de que el jueves 26 de marzo la Semar pusiera en marcha un operativo de búsqueda y rescate para ubicar a los veleros “Friendship” y “Tigermoth”.

La primera de las embarcaciones viajaba con cuatro y la segunda con cinco tripulantes que habían zarpado el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, y tenían previsto arribar a La Habana entre los días 24 y 25 de este mismo mes.

La Semar explicó que, de manera paralela, mantuvo coordinación internacional mediante comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, nacionalidades de los tripulantes, “con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real”.

Se trata de los dos últimos barcos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que cargaban hacia la isla ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Convoy mexicano lleva ayuda a Cuba en medio de crisis económica

El Convoy Nuestra América, que transportó alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares, ha llevado también a varios centenares de activistas y políticos en las últimas dos semanas a la nación caribeña.

La gran mayoría de esos visitantes fueron recibidos por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y participaron en actos políticos, visitaron centros hospitalarios y escuelas.

La iniciativa, inspirada en la Flotilla Global Sumud que en 2025 llevó ayuda humanitaria a Gaza, fue criticada por sectores de la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

El objetivo del Convoy era poner el foco en la situación de Cuba bajo el bloqueo petrolero de EU, una medida que la ONU ha calificado de contraria al derecho internacional.

La crisis económica y energética de la isla se ha agravado desde enero a raíz de la medida de Washington, pero la situación en la isla se encontraba ya muy deteriorada desde mucho antes, con profundos problemas estructurales.

YC