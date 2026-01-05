De acuerdo con información de Bloomberg, Nicolás Maduro será defendido por el abogado Barry Pollack durante el juicio que recibirá el venezolano en Nueva York, luego de su tumultuosa captura ocurrida el fin de semana pasado. Pollack ha representado a Julian Assange, fundador de WikiLeaks que fue enjuiciado en Washington.

El abogado Pollack es un veterano abogado litigante de Washington. Hace unos momentos, presentó un aviso de comparecencia como abogado de Maduro en el Distrito Sur de Nueva York. La audiencia está programada para el mediodía de este lunes 5 de enero de 2026.

En la audiencia que se lleva a cabo en estos momentos, Pollack confirmó que por el momento no se solicitará la libertad bajo fianza de su cliente, el presidente Nicolás Maduro. Aunque no descarto que más adelante pueda ser una solicitud respecto al caso.

En momentos más información...

Con información de Bloomberg y EFE

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

