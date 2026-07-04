La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio está cerca de las 3 mil personas. A diez días de los sismos, las autoridades actualizaron el balance oficial a 2 mil 954 fallecidos, mientras continúan las labores de rescate, la evaluación de daños y la búsqueda de personas desaparecidas.

El balance oficial eleva la cifra de víctimas

La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio está cerca de las 3 mil personas. Este sábado 4 de julio, el número de víctimas aumentó a 2 mil 954, mientras que el de heridos se elevó a 16 mil 592, informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

De acuerdo con el balance oficial:

2 mil 954 personas fallecieron

16 mil 592 resultaron heridas

6 mil 462 personas fueron rescatadas

16 mil 309 perdieron su vivienda

Se habilitaron 80 campamentos transitorios para atender a la población afectada

Daños en edificios y despliegue de rescatistas

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Además, señaló que participan 3 mil 281 rescatistas internacionales y 26 mil 984 voluntarios registrados en las labores de atención y recuperación tras los sismos.

Las autoridades habilitaron un número telefónico y una plataforma digital para reportar personas desaparecidas; sin embargo, hasta el momento no han actualizado la cifra oficial de quienes continúan en paradero desconocido.

Hasta el 25 de junio, un día después de los terremotos, el reporte oficial contabilizaba 157 personas desaparecidas.

También hay una plataforma impulsada por la oposición

Por su parte, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, promueve una página web desarrollada por técnicos y organizaciones de la sociedad civil para que las familias puedan reportar a sus seres queridos desaparecidos.

Venezuela sigue evaluando los daños diez días después

Tras los terremotos del 24 de junio, se registraron 942 réplicas, agregó el presidente del Parlamento.

El doble terremoto representa el episodio sísmico más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

Anteriormente, en julio de 1967, un sismo ocurrido en las proximidades de Caracas dejó 245 personas fallecidas, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

Los recientes terremotos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La zona más golpeada ha sido La Guaira, una región costera que ya sufrió una de las mayores tragedias de su historia con el deslave de 1999, que dejó miles de muertos.

Este sábado, cuando se cumplen diez días de los terremotos, Venezuela continúa evaluando los daños en la infraestructura e intenta acelerar la retirada de escombros, mientras las posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los derrumbes se reducen al mínimo.

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