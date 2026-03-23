Netanyahu afirma que Trump ve posible lograr objetivos de guerra con acuerdo con Irán

Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel, aseguró este lunes que, en una llamada telefónica con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este le expresó que ve posible alcanzar los objetivos de guerra planteados por ambos países mediante un acuerdo que, afirmó, se está negociando con Irán.

A través de un video, el líder israelí adelantó algunos de los detalles que abordó con Trump respecto a los avances con la República Islámica y aseguró que su principal objetivo es proteger sus intereses. “Protegeremos nuestros intereses vitales en cualquier circunstancia”, señaló Netanyahu.

Sobre esa conversación, el Mandatario israelí afirmó: “Hoy hablé con nuestro amigo, el Presidente Donald Trump. El Presidente Trump cree que existe la oportunidad de aprovechar los grandes logros que hemos alcanzado con las fuerzas armadas estadounidenses para cumplir los objetivos de la guerra a través de un acuerdo, un acuerdo que protegerá nuestros intereses vitales”.

Sin embargo, advirtió de que sus ataques iniciados hace ya casi un mes contra Irán y Líbano van a continuar.

"Al mismo tiempo, continuamos atacando a Irán y al Líbano. Estamos desmantelando el programa de misiles y el programa nuclear, y seguimos infligiendo graves daños a Hizbulá", agregó.

Son las primeras palabras de Netanyahu después de que este lunes Trump, su máximo aliado, anunciase que ha empezado negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y ordenado posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní para dar espacio a estas conversaciones.

Según el Mandatario, en las negociaciones han participado sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido contactos con un político "respetado" de Irán que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí.

El Ministerio de Exteriores iraní, por su parte, afirmó que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.

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