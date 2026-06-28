La NASA activó su Sistema de Coordinación de Respuesta a Desastres para apoyar las labores de emergencia tras los dos poderosos terremotos que sacudieron Venezuela la semana pasada. Mediante imágenes satelitales y datos de alta precisión, la agencia espacial estadounidense está ayudando a los equipos de rescate a identificar las zonas con mayores afectaciones y a evaluar los daños provocados por los sismos.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, provocaron una de las peores emergencias naturales registradas recientemente en el país sudamericano.

Mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros, la tecnología satelital se ha convertido en una herramienta clave para acelerar la respuesta humanitaria.

La NASA activa su sistema de respuesta ante desastres

A través de un comunicado, la NASA informó que puso en marcha su Sistema de Coordinación de Respuesta a Desastres, mecanismo que permite utilizar información obtenida por satélites para apoyar a las autoridades encargadas de atender emergencias de gran magnitud.

X / @NASA

La agencia explicó que continuará publicando mapas, imágenes y productos de datos conforme se encuentren disponibles, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones por parte de los equipos de rescate y de los especialistas que analizan los efectos geológicos de los terremotos.

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Satélites muestran cómo se desplazó la superficie terrestre

Uno de los principales aportes tecnológicos proviene de la misión NISAR, cuyo sistema permitió elaborar un mapa que muestra los desplazamientos de la superficie terrestre ocasionados por los terremotos.

El conjunto de datos resalta las áreas urbanas que presentan cambios significativos en la respuesta del radar, los cuales podrían estar asociados con daños estructurales importantes, particularmente en entornos urbanos densos y complejos de edificios de gran altura. NASA

Estos datos permiten identificar con gran precisión las zonas donde el terreno sufrió mayores deformaciones, información que resulta fundamental tanto para los administradores de emergencias como para la comunidad científica.

Probabilidad de daños en estructuras según el sensor Sentinel-1 (experimental) para el terremoto de Venezuela de junio de 2026. NASA

Además de facilitar las labores de rescate, este tipo de análisis ayuda a comprender el comportamiento de las fallas geológicas después de un evento sísmico de gran magnitud y contribuye a mejorar futuras estrategias de prevención.

Continúan las labores de búsqueda tras la tragedia

Cuatro días después de los dos terremotos consecutivos, cientos de rescatistas venezolanos, apoyados por brigadas internacionales, continúan trabajando contrarreloj para localizar sobrevivientes entre los edificios colapsados.

De acuerdo con los reportes más recientes, el saldo preliminar asciende a al menos mil 450 personas fallecidas y tres mil 150 heridas, mientras que más de 50 mil personas continúan siendo buscadas por familiares y autoridades en distintas zonas afectadas.

Las labores de búsqueda se desarrollan en condiciones complejas debido a la magnitud de los daños y al riesgo de nuevos derrumbes en estructuras debilitadas.

¿Cómo ayudan los satélites durante un desastre natural?

Los satélites de observación terrestre permiten obtener información prácticamente en tiempo real sobre las zonas afectadas por terremotos, huracanes, inundaciones y otros fenómenos naturales.

Entre sus principales funciones destacan:

Detectar desplazamientos del terreno.

Identificar edificios colapsados y áreas de mayor destrucción.

Elaborar mapas de daños para orientar los operativos de rescate.

Facilitar la planificación de ayuda humanitaria.

Apoyar investigaciones científicas sobre la actividad sísmica.

En el caso de Venezuela, la información recopilada por la misión NISAR servirá tanto para las labores inmediatas de emergencia como para evaluar el impacto geológico que dejaron los dos fuertes movimientos telúricos.

La tecnología espacial, clave para salvar vidas

El uso de tecnología espacial se ha convertido en un recurso indispensable para responder a desastres naturales de gran magnitud, ya que permite obtener una visión detallada de las áreas afectadas y agilizar la atención a la población en momentos críticos.

Mientras continúan las labores de rescate en Venezuela, las imágenes y datos proporcionados por los satélites representan una herramienta esencial para coordinar los esfuerzos de búsqueda y evaluar con mayor precisión el impacto que dejaron los devastadores terremotos.

SUN.

Con información de la NASA.

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