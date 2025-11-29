Joaquín Guzmán López, conocido como El Güero e hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable de al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas el próximo lunes ante una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago. Así lo señalaron medios mexicanos, que confirmaron que el acusado tomó la decisión tras varios aplazamientos en el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos.

Guzmán López tiene abiertos cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego, entre otros. Su comparecencia del lunes 1 de diciembre está programada a las 13:30 horas y será específicamente para cambiar su declaración inicial de no culpabilidad.

El aviso de su decisión se produjo en medio del fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un periodo en el que habitualmente no hay actividad oficial. Aun así, la notificación quedó asentada en los registros de la Corte.

La audiencia de Guzmán López ya ha sido aplazada en tres ocasiones. Inicialmente estaba prevista para el 15 de julio, pero fue pospuesta al 15 de septiembre; posteriormente se movió al 13 de noviembre y finalmente se reagendó para el 1 de diciembre. La juez encargada del caso, Sharon Johnson Coleman, confirmó este último cambio en un documento oficial publicado el pasado 10 de noviembre, donde explicó que la diligencia programada para el 13 de noviembre sería reprogramada nuevamente.

Esta no es la primera vez que un miembro de la familia Guzmán López decide modificar su situación legal en Estados Unidos. En julio, su hermano Ovidio Guzmán López se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades, cuyos términos no fueron revelados.

El contexto judicial del Cártel de Sinaloa también incluye otro caso reciente. En agosto, Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador y figura histórica de la organización criminal, se declaró formalmente culpable de dos cargos por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en un tribunal federal de Nueva York.

El proceso de Joaquín Guzmán López se desarrolla bajo una estrecha vigilancia debido a su papel como uno de los integrantes del grupo conocido como Los Chapitos, señalado por las autoridades estadounidenses como responsable del tráfico de drogas hacia ese país. La posibilidad de que ahora se declare culpable abre un nuevo capítulo en una investigación que ha seguido el rastro del Cártel de Sinaloa y sus líderes más visibles.

Con la audiencia fijada para este lunes, la Corte de Distrito de Illinois será nuevamente escenario de un trámite clave para el caso. Tras su cambio de declaración, se espera que el proceso avance hacia las siguientes etapas, donde se definirán las consecuencias legales para Guzmán López, aunque por ahora no se han dado a conocer detalles sobre los términos del acuerdo que estaría aceptando.

La decisión del acusado, sumada a otros procesos recientes en contra de figuras centrales del cártel, refleja un momento de intensa actividad judicial en torno a la red criminal que durante décadas ha operado en México y Estados Unidos.

CT