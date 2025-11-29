El Gobierno estadounidense “ha detenido todas las decisiones de asilo”, anunció el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tras la orden del presidente Donald Trump de “frenar” la inmigración de “los países del tercer mundo” después del tiroteo del miércoles en Washington.

“USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea inspeccionado y verificado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense está primero”, informó el director de dicha dependencia, Joseph B. Edlow, en X.

Casi 1.5 millones de solicitantes de asilo tenían una solicitud pendiente hasta diciembre de 2024, según las últimas cifras disponibles obtenidas por la organización American Immigration Council (AIC).

La orden de USCIS llega horas después del aviso de Trump sobre interrumpir de “forma permanente” la migración “de todos los países del tercer mundo” tras el tiroteo del miércoles en el que un ciudadano afgano presuntamente disparó contra la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que dejó una agente muerta y otro en estado crítico.

La misma dependencia ya había anunciado el jueves una “revisión rigurosa” de las tarjetas de residente, de migrantes de 19 países de “preocupación”, incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.

EU admitió, durante la Administración de Biden, más de 100 mil refugiados en 2024, un récord en 30 años, una política a la que puso fin la actual administración.

CT