Un tiroteo registrado este viernes 28 de noviembre dejó al menos dos heridos en un centro comercial de California en pleno periodo de ofertas del Black Friday en Estados Unidos , de acuerdo con el Departamento de Policía de San José.

El incidente tuvo lugar en el centro comercial Valley Fair Mall, en San José, donde varios usuarios difundieron en redes sociales imágenes en las que se les veía escondiéndose entre la ropa, corriendo para ponerse a salvo dentro de las tiendas o gritando mientras sostenían sus bolsas de compras.

Las autoridades trasladaron a los dos heridos a un hospital cercano, detalló el Departamento de Policía en un reporte en sus redes sociales, que no aclaró la identidad ni el estado de salud de las víctimas.

La dependencia aseguró que "este tiroteo parece ser un incidente aislado y no hay un tirador activo".

"Sin embargo, los oficiales están evacuando y desalojando el centro comercial para confirmar que no hay una persistente amenaza a la salud pública", expuso.

Por ahora, el motivo de los disparos y la identidad del responsable se desconocen.

Se reporta un tiroteo en un centro comercial de EU durante el Black Friday.

Centros comerciales en Estados Unidos: foco constante de violencia armada

La violencia en centros comerciales no es un fenómeno nuevo en Estados Unidos. Estos lugares, caracterizados por su alta afluencia de personas y la dificultad de controlar accesos, han sido considerados “blancos fáciles” para actos armados.

Ejemplos recientes reflejan la magnitud del problema: en 2022, un tiroteo en el Greenwood Park Mall de Indiana dejó al menos tres muertos y dos heridos. Al año siguiente, en 2023, un ataque en el Allen Premium Outlets, cerca de Dallas, cobró la vida de ocho personas y dejó más de diez heridas tras una ráfaga de disparos indiscriminados en la zona comercial.

Un análisis sobre la violencia armada en espacios comerciales señala que, aunque los tiroteos masivos acaparan la atención mediática, la mayoría de los incidentes tienen su origen en disputas personales que escalan a disparos, manteniendo el riesgo de manera constante y prolongada.

Estados Unidos, que este viernes tuvo su principal día de compras del año, ha registrado al menos 379 tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive.

