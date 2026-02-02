En redes sociales circula una imagen que ha causado conmoción debido a sus implicaciones. Una mujer se tomó una selfie a escasos metros de un leopardo de las nieves y después de ello fue atacada. Este es el contexto del momento.

Se trata del incidente de una esquiadora china, quien fue atacada por un leopardo de las nieves en la región de Xinjiang, al noroeste del país asiático, específicamente en el condado de Fuyun, el pasado viernes 23 de enero de 2026, alrededor de las 19:00 horas.

De acuerdo con medios locales, la mujer se encontraba regresando a su hotel cuando avistó al felino. A pesar de las advertencias previas de las autoridades sobre la presencia de fauna silvestre, la mujer se acercó a menos de 3 metros para intentar tomarse una selfie junto al feroz depredador.

En respuesta, el animal, sintiéndose vulnerado, se abalanzó sobre la mujer, mordiéndola y arañándola en el rostro y la cabeza. Inmediatamente algunos testigos intervinieron, entre ellos, un instructor de esquí, utilizando bastones de esquí y tablas de nieve para ahuyentar al leopardo.

En el video difundido por redes sociales, se ve a un grupo de personas auxiliando a la mujer, quien se levanta torpemente mientras se tapa el rostro con ambas manos. Una segunda grabación muestra al animal quedarse un momento sentado sobre la mujer, para minutos después alejarse entre los árboles.

Según el medio "The Economic Times", la mujer fue trasladada al hospital en condición estable, ya que su casco, fungió como protección para evitar lesiones fatales en el cráneo. No obstante, la esquiadora sufrió heridas graves que podrían requerir cirugía plástica facial.

Este evento fue considerado extremadamente raro, ya que los leopardos de las nieves son conocidos por ser animales esquivos y tímidos que suelen evitar el contacto humano. Finalmente, tras el ataque, las autoridades del Geoparque Global de la UNESCO Keketuohai reforzaron los patrullajes y emitieron alertas instando a los turistas a mantener una distancia segura de la fauna silvestre.

