Un ataque ruso con drones en la región de Dnipropetrovsk, en Ucrania, dejó un saldo de 12 mineros muertos y 16 heridos, de los cuales nueve se encuentran en estado grave, informaron autoridades locales este domingo. El incidente ocurrió cerca de la localidad de Ternivka, cuando un autobús que transportaba a los trabajadores tras concluir su turno fue impactado por un dron.

El gobernador Oleksandr Ganzha indicó que el dron impactó al costado del vehículo, mientras que la empresa energética DTEK confirmó que las víctimas eran mineros de su compañía. Inicialmente se reportaron 15 muertos, pero luego la cifra fue ajustada a 12. La compañía calificó el hecho como “un ataque terrorista a gran escala” y confirmó que el autobús estaba en propiedad de la empresa.

El presidente Volodímir Zelenski expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos y lamentó que un “autobús ordinario que transportaba a mineros” fuera atacado. Señaló que, además, Rusia golpeó infraestructuras ferroviarias en Dnipropetrovsk y Sumi, afectando rutas logísticas esenciales en la región.

El ataque se produce en medio de una tregua parcial sobre objetivos del sistema energético, acordada con mediación de Estados Unidos debido al frío extremo que afecta a la población ucraniana. Desde el jueves no se habían registrado impactos sobre la red eléctrica, pero los ataques con drones contra otros objetivos han continuado, causando previamente la muerte de dos civiles en la misma región.

El ministro de Energía ucraniano, Denys Shmyhal, calificó la agresión como un “ataque cínico y selectivo contra trabajadores del sector energético” y detalló que ocurrió cerca de la mina Ternivska, al este de la ciudad de Dnipró. Los servicios de emergencia informaron que el ataque provocó un incendio que fue extinguido y que varios heridos recibieron atención inmediata en hospitales locales.

En paralelo, drones de ataque rusos impactaron un hospital de maternidad en la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, hiriendo inicialmente a tres mujeres y provocando un incendio en la zona de recepción de ginecología. Posteriormente, el número de heridos aumentó a seis, según reportaron las autoridades regionales.

Durante la noche del domingo, la fuerza aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 90 drones de ataque, de los cuales 14 impactaron en nueve ubicaciones. Entre los daños, una mujer y un hombre murieron en Dnipró, y otro ataque alcanzó el centro de Jersón, hiriendo gravemente a una mujer de 59 años.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus fuerzas utilizaron aviación operativa-táctica, drones de ataque, misiles y artillería para atacar la infraestructura de transporte utilizada por las fuerzas ucranianas. También reportó que derribó 21 drones ucranianos que sobrevolaban el suroeste y oeste de Rusia, sin precisar víctimas o daños adicionales.

El incidente subraya la vulnerabilidad de trabajadores civiles y la población ante los ataques con drones, incluso en medio de acuerdos parciales de tregua sobre sistemas estratégicos, y aumenta la preocupación internacional sobre la seguridad de las rutas logísticas y zonas habitadas en Ucrania.

AP

Zelenski anuncia reunión con Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que las negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos se llevarán a cabo los días 4 y 5 de febrero en Abu Dabi, un aplazamiento respecto a lo previsto originalmente para el domingo.

Zelenski señaló a través de Telegram que Ucrania está lista para mantener conversaciones sustanciales y buscar un resultado que acerque al país a un “final real y digno” de la guerra. Hasta el momento, no se han emitido comentarios de autoridades estadounidenses ni rusas.

El sábado, el enviado ruso Kirill Dmitriev declaró que sostuvo una “reunión constructiva” con la delegación de Estados Unidos en Florida.

Las negociaciones forman parte de un esfuerzo de más de un año impulsado por Washington para alcanzar un acuerdo de paz, aunque persisten profundas diferencias entre Moscú y Kiev, principalmente sobre la retirada rusa de territorios ocupados y el control del Donbás, región clave del este de Ucrania.

CT