Mueren más de 100 niños en Bangladesh por sarampión; lanzan vacunación masiva

Bangladesh lanzó una campaña de vacunación contra la rubeola y el sarampión en un intento por contener un brote en el que han muerto más de 100 niños en menos de un mes.

El gobierno, en alianza con la Organización Mundial de la Salud, la agencia de la ONU para la infancia (Unicef) y la alianza de vacunas Gavi, inició el domingo 05 de abril del 2026 una campaña para vacunar a niños de seis meses a cinco años en 18 distritos de alto riesgo, y la ampliará a todo el país por fases a partir del próximo mes, según un comunicado conjunto.

¿Qué se sabe del brote de sarampión en Bangladesh?

Un funcionario de Unicef indicó que la agencia estaba profundamente preocupada por el fuerte incremento en los casos , lo cual pone en grave riesgo a los niños más pequeños y vulnerables.

"Este resurgimiento pone de manifiesto importantes deficiencias en materia de inmunidad, particularmente entre los niños que no han recibido ninguna dosis y los que tienen una vacunación incompleta, mientras que las infecciones entre bebés menores de nueve meses —que aún no cumplen los requisitos para la vacunación rutinaria— son especialmente alarmantes", declaró Rana Flowers, representante de la agencia en Bangladesh.

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Se han confirmado más de 900 casos de sarampión entre siete mil 500 casos sospechosos reportados desde el 15 de marzo, de acuerdo con datos oficiales en la nación del sur de Asia, de más de 170 millones de habitantes.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire y causa fiebre, síntomas respiratorios y un sarpullido característico, y a veces puede tener complicaciones graves o mortales, especialmente en niños pequeños, según la OMS.

JM

