Las elevadas temperaturas que se registran en buena parte de Europa, superiores a las habituales en mayo, han obligado a las autoridades de varios países a decretar alertas por calor y a extremar las precauciones para evitar incendios forestales.

En el Reino Unido, se alcanzó la temperatura más alta en un mes de mayo, 34.8 grados centígrados, marcada en los jardines botánicos de Kew, en el Suroeste de Londres. Esta cifra supera el anterior máximo de 33.5 grados, marcada también cerca del aeropuerto de Heathrow.

La Oficina Meteorológica británica sitúa las temperaturas más altas en el Centro y el Sur de Inglaterra, especialmente en el área de Londres, y en Gales.

Por su parte, en España, tres comunidades autónomas del norte del país (Asturias, Cantabria y País Vasco) y el archipiélago de Canarias están en aviso amarillo por temperaturas que se espera superen los 34 grados centígrados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa de que durante el fin de semana España experimentó “temperaturas muy altas para la época”, entre cinco y diez grados por encima de lo habitual.

Este episodio de calor se acentuará durante el resto de la semana, con un repunte de las temperaturas a partir del miércoles.

El termómetro también se eleva de forma peligrosa en Francia. Los servicios meteorológicos han colocado este lunes 18 departamentos, incluido París, en alerta amarilla por la ola de calor.

Para el miércoles, se puso en alerta naranja (el segundo nivel más alto de una escala de cuatro) ocho departamentos y 17 en alerta amarilla. Según Météo France, se trata de un “episodio de calor precoz” que afecta sobre todo al Oeste del país y a la capital.

La ola de calor se extiende hacia el Norte de la nación gala, con termómetros por encima de los 30 grados. Solo parte de las fachadas atlántica y mediterránea se escapa de estas elevadas temperaturas.

En Portugal, siete municipios del Algarve (sur) y una treintena del interior del país están en riesgo “máximo” o “muy elevado” de incendio por la subida de las temperaturas, de acuerdo con el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera.

El aumento generalizado de las temperaturas, que comenzó el jueves de la semana pasada, se mantendrá al menos hasta el fin de mayo en ese país, una situación que se repetirá en diversos países del Viejo Continente.

Irlanda también registra temperaturas récord para mayo, que podrían superar los 28 grados en los próximos dos días.

El día más caluroso en mayo sucedió en 1997 en la localidad de Ardfert Liscahane, en el condado de Kerry, cuando el mercurio subió hasta los 28.4 grados.

En el caso irlandés, las condiciones podrían cambiar a partir del jueves con la llegada de lluvias desde el suroeste.

En Alemania, el largo fin de semana (por la festividad de Pentecostés) ha sido muy cálido, con máximas de 33 grados el sábado.

Las temperaturas han ido descendiendo posteriormente, aunque, conforme a la previsión del Servicio Meteorológico Alemán, es posible que a lo largo de la semana vuelvan a alcanzarse los 30 grados en algunas zonas.

Austria activó alertas amarillas por altas temperaturas en cinco capitales regionales del país con valores superiores a 30 grados y previsiones de un ligero aumento para lo que resta de la presente semana, según el servicio meteorológico público Geosphere Austria.

En una alza inusual de temperatura para esta temporada, la capital, Viena, los termómetros llegarán hasta los 30 grados.

La alerta amarilla por esta primera ola de calor del año se mantendrá en amplias zonas del país el martes y el miércoles.

En la misma línea, el servicio meteorológico de la República Checa ha alertado sobre el riesgo de incendios forestales en las regiones central y noroeste de Bohemia, una advertencia que podría extenderse a otras zonas del país.

Praga, situada en la región de Bohemia Central, registró máximas de 29 grados durante el fin de semana, muy por encima de los valores habituales para mayo.

El récord histórico para este mes en la capital checa es de 32.2 grados, alcanzado el 11 de mayo de 1866.

Italia vive temperaturas casi veraniegas debido a un anticiclón de origen subtropical instalado en el área del Mediterráneo.

Las altas temperaturas, superiores a lo habitual, se mantendrán, según los expertos de la página de internet IlMeteo.It, hasta el jueves.

Por ejemplo, en Milán se alcanzarán picos de 35 grados, mientras que en la capital, Roma e incluso en Nápoles el mercurio rondará los 30 grados.

EFE

Turistas se sorprenden ante la cúpula de calor que se padece en la capital británica, tradicionalmente fresca. AP

Termómetro marca nuevos récords

De acuerdo con el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea, 2025 fue el tercer año más caluroso del que se tiene registro, tanto a escala mundial como en Europa.

Los últimos tres años, 2023, 2024 y 2025, en ese orden, han sido los más cálidos jamás registrados en el planeta.

¿Qué es y a qué se debe la “cúpula de calor”?

De acuerdo con la agencia meteorológica francesa Météo France, las temperaturas inusualmente altas se deben a una “cúpula de calor muy anómala y potente” que se instaló sobre Europa Occidental y Central.

Según anota la agencia de noticias EuroNews, las cúpulas de calor se forman cuando un sistema de altas presiones se desarrolla en los niveles altos de la atmósfera y hace que el aire situado debajo descienda y se comprima, lo que eleva las temperaturas en las capas inferiores.

Pero, como el aire caliente se expande, crea una especie de bóveda abombada que atrapa el calor en su interior.

Las cúpulas de calor hacen que las temperaturas se mantengan por encima de lo habitual, resecan el suelo e incrementan el riesgo de incendios forestales.

CT