Autobús escolar choca con un tren en Bélgica; hay cuatro muertos

Un accidente entre un autobús y un tren de alta velocidad en el norte de Bélgica dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de 12 y 15 años, además de cinco niños heridos , informaron este martes las autoridades.

De acuerdo con Lisa De Wilde, portavoz de la fiscalía de Flandes Oriental, los menores lesionados fueron llevados a hospitales y se reportan en estado grave. El choque ocurrió en un cruce ferroviario durante la hora pico de la mañana, cerca de la localidad de Buggenhout, situada a unos 30 kilómetros al noroeste de Bruselas.

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De Wilde dijo en una conferencia de prensa que entre los fallecidos estaban el conductor del minibús y una persona acompañante, además de dos niños. La causa del accidente no se había establecido todavía, señaló.

Los investigadores están interrogando a testigos y revisando imágenes de cámaras de seguridad.

"Lo que sí sabemos es que la barrera estaba bajada y la luz roja estaba encendida", dijo.

Un reportero de The Associated Press en el lugar dijo que el autobús, gravemente dañado, yacía volcado de lado, con la parte delantera aplastada. Expertos forenses con trajes protectores blancos y guantes tomaban fotos de la escena. Cerca se instaló una carpa forense. El tren estaba relativamente intacto.

Un portavoz del operador ferroviario belga Infrabel dijo que se estimaba que el tren viajaba a unos 120 kilómetros por hora (75 millas por hora) cuando se acercaba al cruce y que "no tuvo tiempo de frenar".

"El impacto fue extremadamente violento", dijo el portavoz, Frédéric Sacré, a la emisora pública RTBF.

La portavoz de la Policía Federal An Berger dijo que el conductor del autobús parecía haber atravesado la barrera del tren. Infrabel dijo que el cruce funcionaba correctamente. Una cámara de seguridad allí mostró que el autobús, que llevaba un total de nueve personas a bordo, todavía se estaba moviendo cuando el tren lo embistió.

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Alrededor de 100 personas viajaban en el tren

Se cree que unas 100 personas viajaban a bordo del tren y que ninguna resultó herida. El tráfico ferroviario en la zona fue suspendido y se ofrecieron servicios de autobús para los viajeros. Funcionarios locales guardaron un minuto de silencio después de la conferencia de prensa.

En una escuela no muy lejos del lugar en la bucólica localidad se veían niños jugando al baloncesto y montando en bicicleta .

En una publicación en redes sociales, el ministro del Interior belga, Bernard Quintin, expresó una "gran tristeza" por "el trágico accidente en Buggenhout, donde un autobús escolar fue embestido por un tren. Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos".

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