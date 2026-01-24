Dinamarca señala que su soberanía nunca será negociable

La primera ministra de Dinamarca insistió este pasado jueves en que su país no puede negociar sobre su soberanía después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que acordó un "marco para un futuro acuerdo" sobre la seguridad en el Ártico con el jefe de la OTAN.

Trump canceló abruptamente el miércoles los aranceles con los que había amenazado a ocho países europeos para presionar para que Washington asuma el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN. Fue un cambio dramático poco después de que insistiera en que quería obtener la isla "incluidos los derechos, la titularidad y la propiedad", aunque también dijo que no usaría la fuerza.

Según Trump, se estaban llevando a cabo "discusiones adicionales" sobre Groenlandia en relación con el programa de defensa antiantimisiles Cúpula Dorada, un sistema de múltiples capas de 175 mil millones que, por primera vez, pondrá armas estadounidenses en el espacio. El mandatario ofreció pocos detalles alegando que aún se estaban ultimando.

La OTAN dijo que su secretario general, Mark Rutte, no había propuesto ningún compromiso sobre la soberanía danesa.

Por su parte, Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, explicó en un comunicado el jueves que la seguridad en el Ártico es un asunto que concierne a toda la OTAN, y es "bueno y natural" que se discuta entre el presidente de Estados Unidos y Rutte. Además, apuntó que había hablado con Rutte "de manera continuada", tanto antes como después de que su reunión con Trump en Davos.

La mandataria escribió que la OTAN es plenamente consciente de la posición del reino de Dinamarca acerca de que se puede negociar cualquier cuestión política, incluyendo la seguridad, la inversión y los asuntos económicos, "pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía".

"He sido informada de que ese no ha sido el caso", dijo, añadiendo que solo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones sobre los asuntos que les conciernen.

Frederiksen apuntó que Dinamarca quiere continuar participando en un diálogo constructivo con los aliados sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, incluido el programa Cúpula Dorada de Estados Unidos, "siempre que esto se haga con respeto por nuestra integridad territorial".

Preguntado en una entrevista con la televisora Fox News por si Groenlandia seguiría formando parte del reino de Dinamarca bajo el acuerdo marco anunciado por Trump, Rutte respondió que "ese tema no se planteó en mis conversaciones de esta noche con el presidente".

"Él está muy centrado en lo que necesitamos hacer para garantizar que esa enorme región ártica, donde se están produciendo cambios en este momento, donde los chinos y los rusos están cada vez más activos, está protegida", manifestó. "Ese fue realmente el enfoque de nuestras discusiones".

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, dijo el jueves que Rutte "no propuso ningún compromiso sobre la soberanía durante su reunión con el presidente Trump". Dijo que las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos "seguirán adelante con el objetivo de garantizar que ni Rusia ni China ganen nunca terreno —económico o militar— en Groenlandia".

Christan Friis Bach, presidente del comité de política exterior del parlamento danés, dijo a The Associated Press que el país quiere una misión de vigilancia y seguridad de la OTAN "consolidada y permanente" en el Ártico, similar a la misión Baltic Sentry que la alianza lanzó en el mar Báltico el año pasado.

AO

