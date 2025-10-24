Donald Trump presumió los resultados de su nueva ofensiva contra el narcotráfico, al asegurar que su Gobierno ha capturado a más de tres mil integrantes de cárteles y decomisado más de 69 toneladas de drogas en solo un mes. “En cuestión de semanas hemos logrado el mayor número de arrestos de líderes de cárteles y pandilleros en la historia de Estados Unidos”, declaró durante una mesa redonda en la Casa Blanca sobre crimen organizado y tráfico de migrantes. Según datos de la Administración federal, los agentes han detenido a tres mil 266 personas ligadas a las organizaciones criminales.

La fiscal Pam Bondi detalló que se han incautado grandes cantidades de cocaína, fentanilo y heroína, y que el flujo de fentanilo hacia el país se redujo en un 50% en las últimas semanas. El mandatario vinculó estos resultados a una campaña militar ampliada en El Caribe y el Pacífico, donde el Comando Sur destruyó en 24 horas dos “narcolanchas” con supuestos cargamentos ilícitos.

Trump aprovechó la ocasión para lanzar nuevas declaraciones contra América Latina. “México está gobernado por los cárteles. Respeto mucho a la Presidenta (Claudia) Sheinbaum… es una mujer extraordinaria, pero México tiene que defenderse”. También señaló a Colombia, asegurando que allí “se producen cantidades de cocaína que no habíamos visto antes”.

La Casa Blanca justificó las recientes operaciones militares en El Caribe y el Pacífico como parte de una “guerra directa contra el narcotráfico”. Desde agosto, Estados Unidos hundió nueve embarcaciones y causado la muerte de al menos 37 personas, lo que ha generado fuertes críticas internacionales.

Por eso Claudia y el presidente Gustavo Petro condenaron los ataques y calificaron las acciones de Washington como violaciones al derecho internacional. La Mandataria advirtió que México “no está de acuerdo” con operaciones armadas extranjeras, mientras que Petro las consideró “ejecuciones extrajudiciales”.

Organismos internacionales, como Amnistía Internacional, han expresado su preocupación por el creciente uso de la fuerza militar en la política antidrogas de Estados Unidos, que Trump ha elevado a un nuevo nivel bajo el argumento de “seguridad nacional”.

